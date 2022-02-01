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Başkan Onur Düvenli güven tazeledi - Son Dakika

Başkan Onur Düvenli güven tazeledi

01.02.2022 10:52
Başkan Onur Düvenli güven tazeledi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Berberler ve Kuaförler Odası'nın Genel Kurulu'nda mevcut başkan Onur Düvenli yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Berberler ve Kuaförler Odası'nın Genel Kurulu'nda mevcut başkan Onur Düvenli yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda gerçekleşen genel kurula Kütahya Esnaf Odaları Birlik Başkanı İbrahim Yiğit, Siyasi Parti Başkanları ve yönetimleri Tavşanlı Oda başkanları ve oda üyeleri katıldı.

Tavşanlı Berberler ve Kuaförler Odası Genel Kurulunda mevcut Başkan Onur Düvenli tek aday olarak yeniden başkan seçildi.

Genel Kurul yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Seçim öncesi konuşma yapan Başkan Düvenli, "Öncelikle genel kurulumuza katılan herkese teşekkürlerimi sunarım. 2015 yılın Göreve geldiğimizden bu yana elimizden geldiğince üyelerimizin yanında durduk. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da daima yanınızda olacağım" dedi.

Onur Düvenli başkanlığından yönetim şu isimlerden oluştu; Başkan Onur Düvenli, Ali Altınay, Ahmet Küçük, İsa Yeşil, Ercan Öz, Rıza Dağıstan, Erkan Eryılmaz. Denetim Üyeliğine ise Figen Gezer, Özlem Erten ve Hacer Durmuş. - KÜTAHYA

Başkan Onur Düvenli güven tazeledi
Başkan Onur Düvenli güven tazeledi
Başkan Onur Düvenli güven tazeledi

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İbrahim Yiğit, Tavşanlı, Ticaret, Kütahya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Onur Düvenli güven tazeledi - Son Dakika


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