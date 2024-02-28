Başkan Osman Zolan, Türkiye\'nin İlk Traktör Galericileri Sitesi\'ni Ziyaret Etti

Türkiye'nin ilk Traktör Galericileri Sitesi'ni ziyaret ederek, tesisin Denizli'ye değer kattığını söyleyen Başkan Osman Zolan, Kumkısık Katlı Kavşağı ile bölgede trafik güvenliğinin de had safhaya çıkacağını müjdeledi.
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Traktör Galericileri Sitesi'nde galericiler ile buluştu. Denizli- İzmir karayolundaki Kumkısık mevkiinde bulunan ve Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan sitede galericilere "hayırlı işler" dileyen Başkan Zolan, esnafın istek ve önerilerini dinledi. Denizli'den ve şehir dışından Traktör Galericiler Sitesi'ne araç almak için gelen vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Osman Zolan, Türkiye'ye örnek olan sitenin ilk göz ağrılarından biri olduğunu belirterek tesisin Denizli'ye değer kattığını söyledi. Türkiye'ye örnek olan Traktör Galericileri Sitesi'ne her geldiğinde mutlu olduğunu ifade eden Başkan Zolan, "Galericilerimizin bir araya gelmesi hem vatandaşlarımızı rahatlattı, hem de esnafımızın daha fazla müşteriye ulaşmasına imkan tanıdı" diye konuştu.
"Esnafımız burada Türkiye'ye hitap ediyor"
Ziyareti sırasında Manisa, Kütahya ve Tire gibi şehir dışından alışveriş için gelenlerin olduğunu gördüğünü anlatan Başkan Zolan, "Galericilerimiz artık, 'Türkiye'nin her şehrine satış yapıyoruz' diyor. Arzu edilen de buydu. Esnafımız burada Türkiye'ye hitap ediyor. Allah'ım hayırlı işler versin" dedi. Sitenin çevre yolu kenarında olduğunu belirterek, bir süre önce yapımına başlanan Kumkısık Katlı Kavşağı'ndan bahseden Başkan Zolan, tesis ile ulaşımın hem rahatlayacağını hem de bölge trafiğinin daha da güvenli bir hale geleceğini işaret etti. - DENİZLİ
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