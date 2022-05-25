Başkan Özlü, eğitime yönelik yapılan projeleri anlattı - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Özlü, eğitime yönelik yapılan projeleri anlattı

25.05.2022 13:03
Başkan Özlü, eğitime yönelik yapılan projeleri anlattı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, bir dizi ziyarette bulunmak için Düzce'ye gelen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy'u Mutfak Sanatları Merkezinde misafir ederek eğitim alanında yapılan proje ve çalışmaları anlattı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, bir dizi ziyarette bulunmak için Düzce'ye gelen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy'u Mutfak Sanatları Merkezinde misafir ederek eğitim alanında yapılan proje ve çalışmaları anlattı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy'u Mutfak Sanatları Merkezinde ağırladı. Başkan Özlü, yöresel yemeklere ve workshop programlarına ev sahipliği yapan tesisi gezdirdi.

Kentte ikili eğitimin ortadan kaldırılması konusunda atılan adımları ve yapımları devam eden Kasım Aktaş Ortaokulu ile Azmimilli İlkokuluna yönelik çalışmalar hakkında Bakan Yardımcısı Şensoy'u bilgilendiren Özlü, belediye olarak eğitim konusuna özel önem verdiklerini de belirtti. - DÜZCE

Başkan Özlü, eğitime yönelik yapılan projeleri anlattı
Başkan Özlü, eğitime yönelik yapılan projeleri anlattı
Başkan Özlü, eğitime yönelik yapılan projeleri anlattı

YORUMLAR
500
Karlıova'da 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi Karlıova'da 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi Kemal Kılıçdaroğlu'na: 'Burası Kandil değil, Düzce' tepkisi Kemal Kılıçdaroğlu'na: 'Burası Kandil değil, Düzce' tepkisi
Kaynak: İHA

milli eğitim bakanlığı, Faruk Özlü, Düzce, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Özlü, eğitime yönelik yapılan projeleri anlattı - Son Dakika


Son Dakika
15:28 Şoför, aracının dörtlü ikaz lambasını açarak yavaşladı, arkadan gelen kamyonet aracı hurdaya çevirdi
15:21 Dünya bu skandal görüntüleri konuşuyor! Ölen adamın üzerinde tangasıyla twerk yaptı
15:09 Marmaray'da kadınların fotoğraflarını çeken sapığın sözleri yolcuları çileden çıkardı
15:05 ABD'de bir ilkokula düzenlenen saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Saldırgan bir süre bahçede dolanmış
14:50 Ünlü oyuncu Alperen Duymaz'dan boşanma iddialarına fotoğraflı yalanlama
14:47 8 yıl boyunca çocuk bekleyen ve tüp bebekle 5'iz bebek sahibi olacaklarını öğrenen çifte 6. bebek sürprizi: Dalağın altında saklanmış
14:45 Annenin Sırrıdır Çocuk yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Çınar'ın baba olacağını öğrenen Defne'nin tepkisi ne oldu?
12:32 İmamoğlu'ndan, Kılıçdaroğlu'nun çağrısına yanıt: 2022'de 2 Bin, 2023'te 5 Bin Kişilik Yurt Kapasitesine Ulaşacağız
13:13 Babacan'dan Bozdağ'ın sözlerine sert tepki: İçi boş baklava, içi boş tost, içi boş benzin deposu yetmedi şimdi de içi boş tweet istiyor bunlar
14:28 Kuruluş Osman'ın bu akşamki bölümünde neler olacak? Yatakta halsiz yatan Bala Hatun'un sağlık durumunda son durum ne?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 15:37:24. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Özlü, eğitime yönelik yapılan projeleri anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement