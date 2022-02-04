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Başkan Özlü, köy muhtarlarıyla bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Özlü, köy muhtarlarıyla bir araya geldi

04.02.2022 18:24
Başkan Özlü, köy muhtarlarıyla bir araya geldi

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, merkeze bağlı köy muhtarları ile bir araya geldi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, merkeze bağlı köy muhtarları ile bir araya geldi. Başkan Özlü Düzce merkeze bağlı 96 köy muhtarını Mutfak Sanatları Merkezinde misafir ederek istek ve taleplerini dinledi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, merkeze bağlı köylerin hizmet noktası başta olmak üzere yaşadıkları sorunları dinlemek, çözüm noktasında yardımcı olmak için köy muhtarları ile bir araya geldi. Mutfak Sanatları Merkezinde Muhtarlık İşleri Müdürü Numan Şirin tarafından organize edilen toplantıya Başkan Özlü'nün yanı sıra AK Parti İl Başkanı Mustafa Keskin, Merkez İlçe Başkanı Hasan Şengüloğlu, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayri Şen, Köy Muhtarları Derneği Başkanı Tacettin Kaval, belediye birim müdürleri ve 96 köyün muhtarları yer aldı.

"Sorunları çözmek için hep birlikte çalışacağız"

Başkan Özlü, "Köy muhtarlarımız için yeni bir bina yapılıyor. Bu binanın iç mekan tefrişini biz yapacağız. Yakında buranın açılışını yaparak sizlerle daha sık bir araya geleceğiz. Bugün bütün belediye birim müdürlerimiz buradalar. Köylerle daha çok Özel İdare ilgileniyor ama biz diyoruz ki; köydeki herkesin şehirle bir bağlantısı var. Aynı şekilde şehirde yaşayanların da köyle bir bağlantısı var. Yani köy ve şehir ayrımı yapmadan beraber çalışacağız" dedi.

Program, muhtarların köylerine yönelik sorunlarını dile getirmelerinin ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - DÜZCE

Başkan Özlü, köy muhtarlarıyla bir araya geldi
Başkan Özlü, köy muhtarlarıyla bir araya geldi
Başkan Özlü, köy muhtarlarıyla bir araya geldi

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Faruk Özlü, Muhtarlık, AK Parti, Düzce, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Özlü, köy muhtarlarıyla bir araya geldi - Son Dakika


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