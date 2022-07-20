Başkan Özlü, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika
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Başkan Özlü, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor

20.07.2022 17:52
Başkan Özlü, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Çakırlar Mahallesini ziyaret eden Başkan Özlü, başta mahalle konağı yapımı olmak üzere ihtiyaç duyulan düzenlemelerin gerçekleştirilmesi için talimat verdi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, vizyon projelerin şehre kazandırılması adına önemli adımlar atılmasını sağlarken diğer taraftan da mahalleleri ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor. Başkan Özlü'nün özellikle üzerinde durduğu, Beyciler ve Çamköy Mahallelerine kazandırılan Çavuşlar Mahallesinde ise yapımı devam eden Mahalle konaklarından bir diğerinin de Çakırlar Mahallesine kazandırılması için talimat verdi.

Eski sosyal tesis mahalle konağı olacak

Beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Barış Bayrak ile birlikte Çakırlar Mahallesini ziyaret ederek, mahalle muhtarı Nurettin Yıldırım ile bir araya gelen Başkan Özlü, ilk olarak mahallenin taleplerini dinledi. Ardından geçmiş yıllarda sosyal tesis olarak kullanılan binada incelemelerde bulunan Başkan Özlü, binanın çatı, boya badana ve zeminindeki eksiklerinin giderilerek mahalle konağına dönüştürülmesi için talimat verdi.

Çakırlar Camisinin eksikleri giderilecek

Çakırlar Mahallesindeki incelemelerini sürdüren Başkan Özlü, mahalle camisinin durumunu da bizzat yerinde inceleyerek, şadırvan, tuvaletler, çatı ve diğer eksikliklere yönelik ilgili belediye birimleri tarafından çalışma yapılmasını istedi. Başkan Özlü'nün Çakırlar Mahallesindeki son durağı ise ariyet ocağı oldu. Burada da detaylı incelemelerde bulunan Özlü, ocağın ne şekilde değerlendirilebileceğine yönelik çalışılması talimatı verdi.

Demetevler Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi

Başkan Özlü'nün bir sonraki durağı ise Demetevler Mahallesi oldu. Mahalle muhtarı Fedai Gönüleşen ve mahalle sakinleriyle bir araya gelen Özlü, muhtarlık ve mahalle sakinlerinin taleplerini ilk ağızdan dinledi.

Mahalle sakinlerinin üzerinde durduğu en önemli konu olan ve atıl vaziyette bulunan kalıcı işyerlerinin canlandırılmasına yönelik muhtar ve çevre esnafının fikirlerini alan Başkan Özlü, daha sonra beraberindekilerle birlikte işyerlerini gezdi. Mevcut binanın nasıl ve ne şekilde değerlendirilebileceğine yönelik çalışma yapılması talimatını veren Özlü, atıl durumdaki işyerlerinin hızlı ve en makul şekilde çözüme kavuşturulması için çaba göstereceklerini mahalle sakinleri ile paylaştı. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

Faruk Özlü, Düzce, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Özlü, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika

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