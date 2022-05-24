Başkan Pekyatırmacı: "Hizmetleri istişarelerle mahallelerimize götürmeyi planlıyoruz" - Son Dakika
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Başkan Pekyatırmacı: "Hizmetleri istişarelerle mahallelerimize götürmeyi planlıyoruz"

24.05.2022 15:33
Başkan Pekyatırmacı: "Hizmetleri istişarelerle mahallelerimize götürmeyi planlıyoruz"

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, hemşehrilerinin yaşam standartlarının yükseltilmesine katkı sağlayacak hizmetleri istişarelerle mahallelere götürmeyi planladıklarını söyledi.

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, hemşehrilerinin yaşam standartlarının yükseltilmesine katkı sağlayacak hizmetleri istişarelerle mahallelere götürmeyi planladıklarını söyledi.

Selçuklu'da her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelmeye büyük önem veren Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, mahalle ve esnaf ziyaretlerini Sakarya Mahallesi'yle sürdürdü. Vezirhan Sokakta iş yerlerini ziyaret eden Başkan Pekyatırmacı, mahalle sakinleri ve esnaflarla görüşerek istişarelerde bulundu onlardan gelen istek ve önerileri dinledi.

"Hemşehrilerimizle bir araya gelmek işlerimizde berekete vesile oluyor"

Selçuklu Belediyesi tarafından mahalleye kazandırılan ve devam eden çalışmalar hakkında mahalle sakinlerine bilgiler veren Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu'da hizmet kalitesinin arttırılması için ziyaret ve istişarelere büyük önem verdiklerini belirterek mahalle ziyaretlerinin aralıksız devam edeceğini söyledi. İlçe sakinleri ile istişarenin Selçuklu'nun geleceğini şekillendirmede büyük bir öneme sahip olduğunu kaydeden Başkan Pekyatırmacı, "Yaptığımız bu ziyaretler ile mahallelerin hizmet ihtiyaçlarını tespit ederken, hemşehrilerimizin yaşam standartlarının yükseltilmesine katkı sağlayacak hizmetleri istişarelerle mahallelerimize götürmeyi planlıyoruz. İnsanımızın yaşamaktan mutlu olduğu bir ilçe hedefiyle çıktığımız bu yolda belediyecilik hizmetlerini yediden yetmişe bütün vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını dikkate alarak yapıyoruz. Hizmet planlamamız doğrultusunda sosyal, kültürel, fiziki yatırımlarımıza ve yeni proje planlamalarımıza devam ediyoruz. Bu çalışmalarımızı yürütürken en büyük desteği aldığımız hemşehrilerimizi sıklıkla ziyaret ediyoruz ve onların görüşlerini önemsiyoruz. Allah bu birlik ve beraberliğimizi bozmasın, Selçuklumuza hizmet etmeye vesile kılsın" dedi. - KONYA

Başkan Pekyatırmacı: Hizmetleri istişarelerle mahallelerimize götürmeyi planlıyoruz
Başkan Pekyatırmacı: Hizmetleri istişarelerle mahallelerimize götürmeyi planlıyoruz

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Kaynak: İHA

Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu, Hisarcık, Konya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Pekyatırmacı: 'Hizmetleri istişarelerle mahallelerimize götürmeyi planlıyoruz' - Son Dakika


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