Başkan Pekyatırmacı: "Hizmetlerimizin kalitesi istişare kültürüyle daha da artıyor" - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Pekyatırmacı: "Hizmetlerimizin kalitesi istişare kültürüyle daha da artıyor"

22.07.2022 15:37
Başkan Pekyatırmacı: "Hizmetlerimizin kalitesi istişare kültürüyle daha da artıyor"

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Cuma Buluşmaları çerçevesinde Ferhuniye Mahallesi Hacı Kemal Onsun Camisi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Cuma Buluşmaları çerçevesinde Ferhuniye Mahallesi Hacı Kemal Onsun Camisi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Selçuklu İlçe Belediyesi'nin örnek faaliyetlerinden bir tanesi olan "Cuma Buluşmaları" her hafta ilçenin farklı bir noktasında vatandaş ve belediye arasında köprü olmaya devam ediyor. Bu haftaki Cuma programının adresi Ferhuniye Mahallesi Hacı Kemal Onsun Camii oldu. Başkan Pekyatırmacı Cuma Namazı sonrasında vatandaşlarla hasbıhal ederek gelen talepleri dinledi.

Cuma buluşmalarını Selçuklu'ya daha iyi hizmet edebilmek adına önem verdiklerini belirten Başkan Pekyatırmacı, "Selçuklu Belediyesi olarak Selçuklu'da yaşayan her bireyin düşüncelerine görüşlerine ihtiyacımız var. Hizmet kalitemizi artırmak hemşehrilerimize daha verimli hizmet edebilmek adına her Cuma camilerimizde bir araya geliyoruz. Buralarda aldığımız görüşler bizim hizmetlerimize şekil veriyor. İnşallah önümüzdeki süreçlerde hemşehrilerimizle Cuma Buluşmalarında yine bir araya gelerek istişarelerimiz devam edecek. Ben bizimle görüşlerini paylaşarak hizmetlerimize yön veren tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum" dedi. - KONYA

YORUMLAR
500
Darende'nin tanıtımı yapıldı Darende'nin tanıtımı yapıldı Buldan'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı Buldan'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
Kaynak: İHA

Hacı Kemal, Hisarcık, Selçuklu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Pekyatırmacı: 'Hizmetlerimizin kalitesi istişare kültürüyle daha da artıyor' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:43 Aleyna Tilki "Ben öldüm" notuyla iç çamaşırlı pozunu paylaştı
15:28 Fenerbahçe'de Serdar Aziz şoku! Sahalardan uzun süre uzak kalacak
15:08 İsviçre'de kangalın ağzında Yorkshire Terrier cinsi köpeğin cansız bedeninin olması ülkeyi karıştırdı
15:05 Havuz partisindeki göçük 2 kişiyi yutmuştu! İsrail'i sarsan obruk felaketinde akılalmaz ihmal
14:54 Türkiye'de en çok kiralık konut aranan bölgeler belli oldu! Esenler, Çayırova ve Fatsa
14:47 Şenol Güneş'in kavga eden kadınları izlediği görüntüler sosyal medyada ilgi gördü
14:45 Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un 12 yıl sonra bir araya geldiği filmden yeni görüntüler geldi
14:34 Top oynamadan Beşiktaş'ta yıllarını geçirmişti! Jeremain Lens'e 3. ligden teklif var
14:27 Tarlada hastalanan köylünün yardımın ambulans helikopter yetişti
14:24 Türkiye masayı kurdu! Dünyanın beklediği tahıl krizi bugün Dolmabahçe'de çözülecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2022 15:52:10. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Pekyatırmacı: "Hizmetlerimizin kalitesi istişare kültürüyle daha da artıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement