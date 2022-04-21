Başkan Pekyatırmacı: "İstişareler hizmet kalitemizi artırıyor" - Son Dakika
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Başkan Pekyatırmacı: "İstişareler hizmet kalitemizi artırıyor"

21.04.2022 13:24
Başkan Pekyatırmacı: "İstişareler hizmet kalitemizi artırıyor"

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı hizmetleri yerinde takip ve vatandaşlarla hasbihal etmek için dış mahallelere ziyaretlerini sürdürüyor.

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı hizmetleri yerinde takip ve vatandaşlarla hasbihal etmek için dış mahallelere ziyaretlerini sürdürüyor.

Selçuklu'da hizmet kalitesini artırmak, istişareleri sürdürmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı dış mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Pekyatırmacı, Bağrıkurt, Sızma, Dokuz, Ardıçlı, Bilecik mahallelerinin ardından son olarak Dağdere, Meydanköy, Biçer, Kınık, Çaldere ve Kaleköy mahallelerini ziyaret etti. Mahalle sakinleri ile bir araya gelen Başkan Pekyatırmacı, mahalleye talep edilen hizmetleri not alarak yıl içerisinde yapılacak hizmetler hakkında da bilgi verdi. Başkan Ahmet Pekyatırmacı, daha sonra mahallelerde devam eden çalışmaları da yerinde inceleyerek ilgili müdürlüklerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Pekyatırmacı'ya dış mahalle ziyaretlerinde AK Parti Selçuklu İlçe Teşkilatı Mahalle Koordinatörü Ali Çelikli ve belediye başkan yardımcıları da eşlik etti.

"Her bir hemşehrimizin düşüncesi bizim için önemli"

Ramazan Ayında çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Ramazan ayı bu yıl pandeminin de etkisinden çıkarak tam anlamıyla eski Ramazanları yaşadığımız bir yıl oluyor. Biz de bu güzel Ramazan ayını yaptığımız etkinliklerle, gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerle değerlendiriyoruz. Dış mahallelerimize yaptığımız ziyaretlerimizle hemşehrilerimizle bir araya gelerek onların taleplerini dinliyor, yapılacak çalışmalar hakkında da bilgiler veriyoruz. İstişareler hizmet kalitemizi artıyor. Bu bilinçle yaptığımız ziyaretlerde istişareleri ön planda tutuyoruz. Her bir hemşehrimizin düşüncesi bizim için çok önemli. Onları memnun edebilirsek, 'iyi ki Selçuklu'da yaşıyorum' demelerini sağlayabilirsek biz de mutlu oluyoruz. İnşallah bu istişarelerimizi sürdürerek Selçuklu'ya en iyi hizmeti vermeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - KONYA

Başkan Pekyatırmacı: İstişareler hizmet kalitemizi artırıyor
Başkan Pekyatırmacı: İstişareler hizmet kalitemizi artırıyor
Başkan Pekyatırmacı: İstişareler hizmet kalitemizi artırıyor
Başkan Pekyatırmacı: İstişareler hizmet kalitemizi artırıyor
Başkan Pekyatırmacı: İstişareler hizmet kalitemizi artırıyor

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Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu, Hisarcık, Konya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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