Başkan Pütün tütün sezonun başlamasıyla birlikte üreticiyle tarlada buluştu

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde tütün dikimi başladı. Belediye Başkanı Sezayi Pütün, üreticilerle birlikte tarlaya girerek hem destek verdi hem de bereketli bir sezon temennisinde bulundu.

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde tütün üreticileri yeni sezon için fideleri toprakla buluşturmaya başladı. Bölge ekonomisi açısından önemli bir yere sahip olan tütün üretimi, üreticilerin yoğun mesaisiyle start aldı. Tütün sezonunun başlamasıyla birlikte Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün de üreticileri yalnız bırakmadı. Dikim yapılan tarlaları ziyaret eden Başkan Pütün, çiftçilerle sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında üreticilerle birlikte tütün dikimi yapan Pütün, emeğin ve alın terinin önemine dikkat çekti.

Başkan Pütün yaptığı açıklamada, "Tütün dikimi yapan üreticilerimizi ziyaret ettik, biraz da biz geçtik işin başına. Toprağa dokununca emeğin kıymetini bir kez daha anlıyorsun. Gerçekten büyük emek var. Tüm üreticilerimize bereketli, bol kazançlı bir sezon diliyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ