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Başkan Ramazan Şimşek hemşehri derneklerine projelerini anlattı - Son Dakika

Başkan Ramazan Şimşek hemşehri derneklerine projelerini anlattı

02.02.2022 11:15
Başkan Ramazan Şimşek hemşehri derneklerine projelerini anlattı

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Gölbaşılılarla buluşturduğu projeleri İl Hemşehri Dernekleri yöneticilerine anlattı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Gölbaşılılarla buluşturduğu projeleri İl Hemşehri Dernekleri yöneticilerine anlattı.

Yediden yetmişe tüm Gölbaşılılar için oluşturduğu projelerle halkın gönlünü fetheden Başkan Ramazan Şimşek, geçtiğimiz günlerde yemekte bir araya geldiği İl Hemşehri Dernekleri yöneticilerine bu defa projelerini tanıttı. Gölbaşılıların güvenini boşa çıkartmamak için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Başkan Şimşek sunumunda; Umutlu Yaşam Merkezi, Paylaşım Noktası, BGMP, Üniversiteliler Caddesi, Kariyer Noktası, Bilardo Kompleksi, Dağcılık- Buz Pateni Merkezi, Oğulbey Kurban Kesim Alanı ve GÖLBİS gibi adından sıkça söz ettiren projeleriyle ilgili detayları paylaştı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, hayata geçirdikleri projelerin öneminden ve bu projelerden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Başkan Şimşek, "Gölbaşı için yaptığımız bütün çalışmalarda önceliğimiz halkımızın huzur ve refahı oldu. Yediden yetmişe tüm Gölbaşılılara hizmet edecek projeleri hayata geçirdik. Siz değerli hemşehrilerimizle bugün burada bu projeleri paylaşıyor olmanın heyecanı içindeyim. Elimizden gelen gayreti ve çabayı göstererek Gölbaşı'nı hak ettiği yere getirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Biz ne yapıyorsak Gölbaşı için yapıyoruz" açıklamasında bulundu.

İl Hemşehri Dernekleri yöneticileri ile tek tek sohbet eden Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, önümüzdeki günlerde hayata geçireceği yeni projeler olduğunda müjdesini verdi. - ANKARA

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Ramazan Şimşek, Bilardo, Kurban, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Ramazan Şimşek hemşehri derneklerine projelerini anlattı - Son Dakika


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