Başkan Sami Er: Malatya Sorunları Tek Tek Bertaraf Ediliyor

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, "Her yönü ile ayağa kalkan bir Malatya var, sorunları tek tek bertaraf ediyoruz" dedi

Minibüsçü esnafı ile bir araya gelen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, şehrin sanayisi, ekonomisi dahil olmak üzere her konu ile yakından ilgilendiklerini belirterek, Malatya'nın her yönü ile ayağa kalkması için çalıştıklarını söyledi.

Programda ilk olarak konuşan Malatya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Odası Başkanı Mesut İnce, 6 Şubat 2023 depremleri sonrası kent genelinde devam eden çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü belirterek depremlerde yıkılan oda hizmet binasının temellerinin de atıldığını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile düzenli istişare içerisinde olduklarını kaydeden İnce, Başkanı Er'e sorunların çözümü için göstermiş oldukları duyarlığa teşekkür ettiklerini kaydetti.

Sorunların tek tek bertaraf edildiğini aktaran Başkan Er ise minibüsçü esnafının sorunlarını bildiklerini ifade ederek, oda Başkanı İnce ile bazen telefonla bazen de yüz yüze görüşerek sorunların çözümü için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Kendisinin de minibüsçülük yaptığını ifade eden Başkan Er, esnafın sorunlarının farkında olduklarını yıl sonuna kadar çok daha fazla toparlanmış bir Malatya'nın ortaya çıkacağını ifade etti. - MALATYA