Başkan Sandıkçı, gençlere desteklerini iftarda paylaştı

Politika

Canik Belediye Başkanı ve Adayı İbrahim Sandıkçı, "Gençlerimiz için tüm imkanlarımızla seferberiz" dedi.

Canik Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Canik Belediye Başkan Adayı İbrahim Sandıkçı, üniversite öğrencileriyle iftarda bir araya geldi. Gençler tarafından büyük coşku ve ilgiyle karşılanan Başkan İbrahim Sandıkçı, "Gençliğe yönelik projelerimiz ve eğitim destek programlarımızla gençlerimizin daima yanındayız" ifadelerine yer verdi. Öğrenciler, eğitime ve gençlere yönelik desteklerinden dolayı Başkan İbrahim Sandıkçı'ya teşekkür etti.

Başkan Sandıkçı'dan öğrencilere hediye

Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programında, gençlerle yakından ilgilenen Başkan İbrahim Sandıkçı, gençlerin talep ve önerilerini dinledi. Bilim ve Teknoloji Gezileri, KPSS Kursları, Bilim ve Teknoloji Eğitimleri ve daha birçok alanda gençlere yönelik öncü çalışmaları hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti. Başkan İbrahim Sandıkçı, programda gençlere birbirinden güzel hediyeler verdi. - SAMSUN