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Başkan Sandıkçı: "Hacizler kaldırıldı, hakları teslim ediyoruz" - Son Dakika

Başkan Sandıkçı: "Hacizler kaldırıldı, hakları teslim ediyoruz"

13.01.2022 13:16
Başkan Sandıkçı: "Hacizler kaldırıldı, hakları teslim ediyoruz"

Canik Belediyesi'nin taşınmaz malları üzerindeki hacizlerinin tamamen kaldırıldığını belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, daha önceki yıllarda belediyeden hisse satın almış fakat tapusunu alamamış hak sahiplerine tapularını teslim etmeye başladıklarını açıkladı.

Canik Belediyesi'nin taşınmaz malları üzerindeki hacizlerinin tamamen kaldırıldığını belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, daha önceki yıllarda belediyeden hisse satın almış fakat tapusunu alamamış hak sahiplerine tapularını teslim etmeye başladıklarını açıkladı.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, belediyenin gayrimenkulleri üzerinde bulunan geçmiş dönemlere ait haciz kararlarının kaldırıldığını beyan etti. Başkan İbrahim Sandıkçı, ödemeleri yapılmış olmasına rağmen haciz kararı nedeniyle devredilemeyen hisseli tapuları, kararın kaldırılmasıyla birlikte hisse sahiplerine devretmeye başladıklarını duyurdu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Sandıkçı, "Geçmiş dönemlere ait taşınmaz mallar üzerindeki tüm hacizleri kaldırdık. Önceki dönemlerde hisseli taşınmazlarımızdan diğer hissedarlara satılmış olanları hacizler nedeniyle devredilememişti. 10 yıldır tapu almayı bekleyen vatandaşlarımız mevcuttu. Hacizlerin kaldırılmasıyla bunların devir işlemlerine de başladık" diye konuştu.

"Kısa sürede Belediye'yi borç yükünden kurtardık"

Görev yaptıkları 34 ay boyunca ilçedeki yatırımlara hız kesmeden devam ettiklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, Canik Belediyesi'ni hiç kredi kullanmadan kısa sürede borç yükünden kurtardıklarını belirtti. Belediyeye kaynak sağlama noktasında kısa sürede başarı sağladıklarını belirten Başkan Sandıkçı, tasarruf tedbirleri alarak ve kaynakları verimli kullanarak Canik Belediyesi'ni ekonomik anlamda güçlendirdiklerini dile getirdi.

"Taşınmazlarımız üzerinde devam eden projelerle birlikte yeni projelerimizi de hayata geçirdik" diyen Başkan Sandıkçı, "2021 yılında gerçekten güzel çalışmalar ortaya koyduk. İnşallah 2022 ve 2023 yılında daha çok çalışarak ileriye dönük büyük yatırımlara kavuşacağız" şeklinde konuştu.

Göreve geldikleri günden bu yana pek çok projeyi ilçeye kazandırdıklarını sözlerine ekleyen Başkan İbrahim Sandıkçı, şunları söyledi:

"2021 yılı oldukça verimli geçen bir hizmet dönemi oldu. Yeni yatırım ve projelerle 2022 yılının daha da hareketli geçeceğine inanıyorum. Canik'i 2023 yılına hazırlıyoruz. Canik, Karedeniz Bölgesi'nin en güzel ilçelerinden birisi. Bu yıl ilçemizdeki somut değişimin herkes farkına varacak. Canik inşallah kısa sürede hak ettiği yere gelecektir." - SAMSUN

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Canik Belediyesi, İbrahim Sandıkçı, Canik, Borç, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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