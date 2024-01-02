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Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçenin geleceğini güvence altına almak için çalışmalarını sürdürecek - Son Dakika
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Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçenin geleceğini güvence altına almak için çalışmalarını sürdürecek

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Dereler Mahallesi'nde gerçekleştirilen yol açma çalışmalarını inceledikten sonra parti toplantısına katıldı ve ardından belediye meclisi toplantısına başkanlık etti. Toplantıda şehitler için saygı duruşunda bulunan Sandıkçı, ilçenin geleceğini güvence altına almak için kararlılıkla çalışacaklarını belirtti.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçenin geleceğini güvence altına almak için çalışmalarını sürdürecek
02.01.2024 - 17:26,
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Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, " Türkiye Yüzyılı'nda ilçemizi geleceğe taşımak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Dereler Mahallesi'nde ekipler tarafından gerçekleştirilen yol açma çalışmalarını yerinde inceledi. Sahada gerçekleştirdiği incelemelerden sonra AK Parti Canik İlçe Başkanlığı'nda gerçekleştirilen Grup Toplantısı'na katılım sağlayan Başkan İbrahim Sandıkçı, toplantının hemen ardından Canik Belediye Meclisi Ocak Ayı Açılış Toplantısı'na başkanlık etti.

Başkan İbrahim Sandıkçı'nın başkanlığında gerçekleşen toplantıda, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu. Başkan Sandıkçı mecliste, "Türkiye Yüzyılı'nda yeni eser ve hizmetleri vatandaşlarımızın hizmetine sunmak, ilçemizi geleceğe taşımak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Canik Belediye Meclisi 2024 Ocak Ayı Açılış Toplantısı öncesinde Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Harekatı Bölgesi'nde şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunuldu. İbrahim Sandıkçı'nın daveti üzerine gerçekleştirilen saygı duruşunun ardından Canik Belediye Meclis Üyeleri ve salonda yer alan vatandaşlar İstiklal Marşı'nı okudu. Sandıkçı, "Vatan, bayrak ve mukaddes değerler uğrunda şehit olan tüm kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" şeklinde konuştu.

Sandıkçı'nın Canik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalar hakkında belediye meclis üyelerine bilgiler aktardığı Canik Belediye Meclisi Ocak Ayı Açılış Toplantısı, Denetim Komisyonu seçimi ve gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanmasının ardından son buldu. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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