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Başkan Sarıcaoğlu: "Cumhurbaşkanımızın yanındayız" - Son Dakika

Başkan Sarıcaoğlu: "Cumhurbaşkanımızın yanındayız"

24.11.2021 11:01
Başkan Sarıcaoğlu: "Cumhurbaşkanımızın yanındayız"

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "Her şart ve durumda sonuna kadar Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında ve yolundayız" dedi.

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "Her şart ve durumda sonuna kadar Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında ve yolundayız" dedi.

Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, ülkenin son zamanlarda dış ve bazı iç mihraklar tarafından hedef noktasına konularak ekonomi başta olmak üzere hemen her alanda baskı altına alınmak istendiğini söyledi. Sarıcaoğlu, Türkiye'nin yaklaşık 20 yıllık AK Parti iktidarları döneminde aldığı yatırımlar ile kabuk değiştirerek modern Türkiye yolunda çağ atladığını, ihracatında rekorlar kırdığını ve tüm bunların ülke düşmanlarını rahatsız ettiğini ifade etti.

Sarıcaoğlu, "Tüm hedeflerini Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı üzerine kurarak insafsızca ülkemize ve değerlerimize saldıranlara karşı her zaman olduğu gibi yine Reisimizin yanında dimdik ayaktayız. Halkımız bu ülke düşmanlarına 2023'te gereken dersi sandıkta verecektir" diye konuştu.

Konuşmasında hizmetleri hakkında da bilgi veren Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, gerek kendilerinin ve gerekse Büyükşehir Belediyesi ile yürütülen çalışmalar ile ilçenin kısa sürede önemli sorunlarının çözüme kavuşacağını söyledi. Kavak'ta mahallelerin suya kavuşturulması ve ulaşımda yaşanan sıkıntıların büyük ölçüde çözüldüğünü ifade eden Sarıcaoğlu, şöyle devam etti: "Su ve yol konusunda sorunlarımız artık bitiyor. Hızla devam eden çalışmalar neticesi önümüzdeki yıl artık Mahallelerimizin su sorunu tümüyle çözülmüş olacak. 680 kilometrelik yol ağımızda da büyük mesafe aldık. Her yıl kendimize koyduğumuz hedefin üzerinde çalışma yaparak bu konuda büyük bir başarı elde ettik. 2 yıl içinde artık Kavak'ta su ve ulaşım kaynaklı bir problem kalmayacak. Mahallelerimizde bu çalışmayı yaparken ilçe merkezimizde de başlattığımız bir atılım ile Adnan Menderes Bulvarımız başta olmak üzere tüm sokak ve mahallelerde de parke taş yolları yeniden yaparak ilçemize modern bir şehir kimliği kazandırdık."

İlçede kadınların ekonomiye katılımlarını sağlayacak çalışmalara da ağırlık verdiklerini ifade eden Sarıcaoğlu, bu amaçla kadınların yöresel ürünlerini ve el işlerini geliştirerek pazara sunmalarını sağlayacak özel alanlar yaptıklarını bunlarında kısa zamanda hizmete gireceğini sözlerine ekledi. - SAMSUN

Başkan Sarıcaoğlu: Cumhurbaşkanımızın yanındayız

Recep Tayyip Erdoğan, İbrahim Sarıcaoğlu, Hisarcık, Kavak, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Sarıcaoğlu: 'Cumhurbaşkanımızın yanındayız' - Son Dakika


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