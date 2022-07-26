Başkan Sarıcaoğlu: "Gücümüzü halkımızdan alıyoruz"

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "Gücümüzü halkımızdan alıyoruz" dedi.

Kavak Belediyesi tarafından bu yıl 9.'su düzenlenen Geleneksel Yaşar Doğu Karakucak Güreş Festivali ve Yaz Şenliğini değerlendiren Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, ilçede üç gün boyunca coşku dolu anlar yaşadıklarını söyledi. Başkan Sarıcaoğlu, Güvenpark Piknik Alanı'nda düzenlenen şenliklere Türkiye Cumhuriyeti son Başbakanı ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın ve tüm Samsun milletvekillerinin katılmalarının da kendilerine büyük güç ve destek verdiğini belirterek, "Uzun bir pandemi dönemi ardından tüm ilçe el ele, gönül gönüle vererek üç gün boyunca muhteşem bir şenlik düzenledik. Yanımızda olan destek veren herkese çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Uzun zamandır salgın nedeniyle etkinlik yapamadıklarını bildiren Sarıcaoğlu, "Bundan sonra inşallah daha güzellerini de hep birlikte yapacağız. Kavak'ta 3 gün süren şenliklere hemşehrilerimiz, gençlerimiz büyük ilgi gösterdi. Hep birlikte renkli ve keyif dolu anlar yaşadık. Bu güzel günler ayrıca toplumsal dayanışma ruhumuzu daha güçlendirdi. Kavak'ın güzelliğine yakışır bir atmosferin hakim olduğu şenliğimizin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Hemşehrilerimizin mutluluğu bizlerin mutluluğu. Bu sene çok güzel ve çok coşkulu bir programı yapmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah ilçemizde bu tür organizasyonları arttırarak devam ettireceğiz. Çünkü Kavaklı hemşehrilerimiz ne kadar mutluysa biz de o kadar mutluyuz" şeklinde konuştu.

Şenliklerde yöresel ve tanınmış sanatçıların konserleri yanında çeşitli eğlence ve etkinlikler gerçekleştirildiği ifade eden Başkan Sarıcaoğlu, 283 güreşçinin katıldığı Karakucak Güreş Festivali güreş ağası olan Kavaklı iş adamı Ali Hikmet Karaosmanoğlu'na da teşekkür etti. - SAMSUN