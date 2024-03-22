Lütfü Savaş'a sahnede konuştuğu sırada saldırıya uğradı
Başkan Savaş'tan kendisini iten akli dengesi yerinde olmayan vatandaşa şefkat eli
HATAY - Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, vatandaşlara hitap ettiği esnada kendisini iten bipolar bozukluk yaşayan şahsın tedavisine destek olacağını söyledi.
Hatay'da 2 dönemdir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Lütfü Savaş, seçim çalışmalaryını aralıksız bir şekilde yürütüyor. Başkan Savaş'ın Samandağ ilçesi Yaylıca Mahallesi'nde halka hitaben konuştuğu esnada istenmeyen bir olay yaşandı. Bipolar bozukluk yaşayan A.G. tarafından sahneden itildi. Olayı herhangi bir olumsuzluk yaşamadan atlatan Savaş, seçim çalışmalarına devam etti. Kendisini kürsüden iten şahıstan davacı ve şikayetçi olmayan Başkan Savaş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla kendisinin de doktor olduğunu hatırlatarak vatandaşın tedavisi için elinden geleni yapacağını ifade etti. Başkan Savaş, "Bugün Samandağ-Yaylıca'da maalesef psikiyatrik tedavi gördüğünü öğrendiğimiz bir yurttaşımız, çok güzel bir coşkuyla bizi karşılayan Samandağ halkına hitap ederken tatsız bir olay yaşandı. Ben doktorum, yurttaşımız hasta. Onun tedavisi için de her şeyi yapacağım. Üzüntüsünü bildiren herkese, Samandağ ve Yaylıca halkına ve hasta kardeşimizin ailesine tüm destekleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Başkan Savaş'ın şefkat elini uzattığı şahsın yakını da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Herkese iyi günler. Bugün Sayın Lütfü Savaş'a yapılan üzücü bir olay olmuştur ama bu saldırı kesinlikle planlı değildir maalesef ki kendisi dayım olur ve psikolojik sorunları vardır. Özetle hasta bir bireydir ve mevsim geçişlerinde artan bir hastalıktır" dedi.
Son Dakika › Politika › Başkan Savaş'a saldırı: Şefkat eli uzandı - Son Dakika
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