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Politika

Başkan Saygılı'dan Tire çıkarması

Başkan Saygılı\'dan Tire çıkarması

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Tire'de yoğun bir programla vatandaşlarla bir araya geldi.

25.12.2024 17:16
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AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Tire'de yoğun bir programla vatandaşlarla bir araya geldi. Yeni yapılan hükümet konağının açılışına katılan Saygılı; esnaf ziyaretleri, sanayicilerle toplantılar ve teşkilat buluşmalarıyla önemli temaslarda bulundu.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ile birlikte Tire'de önemli ziyaretler ve temaslarda bulundu. Başkan Saygılı, hükümet konağının açılışına katılarak, Tire Organize Sanayi Bölgesinin yönetim kurulu ile toplantı yaptı; pazar yerindeki esnafları, Tire Ticaret Odasını ve AK Parti Tire İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Başkan Saygılı, açılışına; İzmir Valisi Süleyman Elban ve protokol üyelerinin de katıldığı, modern bir şekilde inşa edilen Tire Hükümet Konağının, vatandaşlara daha hızlı ve etkin hizmet sunmak için önemli bir eser olduğunu belirtti. Saygılı, "Tapu müdürlüğü, sosyal yardımlaşma müdürlüğü, nüfus müdürlüğü, sosyal hizmetler müdürlüğü, vergi dairesi, müftülük, kadastro müdürlüğü, mal müdürlüğü, milli emlak şefliği ve milli eğitim müdürlüğü gibi önemli kurumların bir arada hizmet vermesi, vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştıracak ve zamandan tasarruf sağlayacak. Bu eser, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen vatandaş odaklı hizmet anlayışının çok önemli bir örneğidir. Tireli hemşehrilerimiz, bu yapıda konforlu ve kaliteli bir hizmet alacaklar. Hükümet Konağı, sadece bir bina değil; devletimizin Tire'ye olan sevgisinin ve verdiği önemin bir nişanesi olarak gönüllerimizde yer alacak" dedi.

İlçe genelindeki ziyaretler ile ilgili konuşan Başkan Saygılı, "Tire Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Kosat Gürler ve değerli yönetim kurulu üyeleriyle gerçekleştirdiğimiz toplantıda, sanayicilerimizin taleplerini ve önerilerini dinledik. Tire; sadece İzmir'in değil, bütün bölgenin üretim ve istihdam üslerinden biri olma yolunda ilerliyor. Bizler de bu potansiyeli daha da yukarı taşımak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Tire Ticaret Odası Başkanı Mehmet Nadir Delikanlı'yı ziyaretimizde ise ilçemizin ticari hayatının geliştirilmesi ve yeni projeler konusunda fikir alışverişinde bulunduk. Tire'nin ticaret ve sanayi alanlarındaki güçlü yapısı, ilçemizin geleceğe emin adımlarla yürüyebilmesi için en büyük dayanağımızdır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Türkiye ekonomisinin büyümesi ve kalkınması adına hayata geçirilen reformlar ve teşviklerle ülkemizin üretim gücü artmış, ihracatımız rekor seviyelere ulaşmıştır. Bu güçlü ekonomi politikaları, Tire gibi sanayi ve ticaret potansiyeli yüksek ilçelerimiz için de büyük fırsatlar sunmaktadır. Bizler de bu vizyon doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Teşkilat mensuplarımızın azmi ve kararlılığı, bizlere her zaman güç ve ilham veriyor. Tire'deki bu birlik ve beraberlik ruhu, hem şehrimizin hem de ülkemizin geleceği için büyük bir umut kaynağıdır. AK Parti olarak, teşkilatlarımızın gücüne inanıyor ve bu gücü her alanda daha ileriye taşımak için çalışıyoruz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Başkan Saygılı'dan Tire çıkarması - Son Dakika

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