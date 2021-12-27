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Başkan Şeniz Doğan, en başarılı başkanlar listesinin zirvesinde yer aldı - Son Dakika

Başkan Şeniz Doğan, en başarılı başkanlar listesinin zirvesinde yer aldı

27.12.2021 14:30
Başkan Şeniz Doğan, en başarılı başkanlar listesinin zirvesinde yer aldı

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin CHP'li Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 2021 yılının En Başarılı Büyükşehir İlçe Belediye Başkanları anketinde 3.'cü sırada yer aldı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin CHP'li Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 2021 yılının En Başarılı Büyükşehir İlçe Belediye Başkanları anketinde 3.'cü sırada yer aldı.

ORC Araştırma Şirketi, 2021 yılının en başarılı büyükşehir belediye başkanları, en başarılı büyükşehir ilçe belediye başkanları, en başarılı il belediye başkanları ve en başarılı milletvekilleri anket sonuçlarını paylaştı. Araştırmada en başarılı milletvekilleri, en başarılı büyükşehir belediye başkanları, en başarılı il belediye başkanları ve ilçe belediye başkanları anketinde dikkat çeken sonuçlar yer aldı .

02-21 Aralık tarihleri arasında 100 bin nüfusun üzerindeki tüm büyükşehir ilçelerinde ve 51 il merkezinde yapılan ankettin 2021 yılının En Başarılı Büyükşehir İlçe Belediye Başkanları kategorisinde CHP'li Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan 3.'cü sırada yer alarak önemli bir başarıya imza attı. - DENİZLİ

Başkan Şeniz Doğan, en başarılı başkanlar listesinin zirvesinde yer aldı

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Cumhuriyet Halk Partisi, Şeniz Doğan, Hisarcık, Denizli, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Şeniz Doğan, en başarılı başkanlar listesinin zirvesinde yer aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Şeniz Doğan, en başarılı başkanlar listesinin zirvesinde yer aldı - Son Dakika
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