Başkan Şerifoğulları çalışanları enflasyona ezdirmiyor - Son Dakika
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Politika

Başkan Şerifoğulları çalışanları enflasyona ezdirmiyor

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, yüzde 71.60'lık yıllık enflasyon oranında ücret artışı sağlayarak, personelini enflasyona ezdirmiyor.

25.07.2024 00:34
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Başkan Şerifoğulları sözünü tuttu, yüzde 71.60'lık yıllık zamla çalışanları enflasyona ezdirmedi

ELAZIĞ - Göreve başladığı günden itibaren Elazığ Belediyesi personelinin maaşlarına rekor seviyede zam yapan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, son olarak yüzde 71.60'lık yıllık enflasyon oranında ücret artışı sağlayarak, personelini enflasyona ezdirmedi.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, şehrin dört bir yanında hizmet ve eser belediyeciliğini sürdürürken Elazığ Belediyesi bünyesinde görev yapan personelinin de yanında durmaya devam ediyor. Göreve geldiği günden itibaren gerçekleştirilen toplu iş sözleşmeleri ile çalışanların maaş seviyesini Türkiye'deki belediyeler arasında en üst noktalara taşıyan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, böylece personelin enflasyon karşısında güçlük çekmemesini de sağlıyor. Bu çerçevede geçtiğimiz yıl temmuz ayında Elazığ Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası Elazığ Şubesi arasında imzalanan protokol gereği Elazığ Belediyesinde çalışan belediye personelleri (Bel-Per), yüzde 103.8 gibi çok yüksek bir zam oranıyla, belediyeler arasında 2023 yılı içerisinde yapılan en yüksek ücret artışı oranına ulaşmıştı.

Ocak ve temmuz aylarında, ücret artışları ile personel enflasyona ezdirilmedi

2024 yılının ocak ayına gelindiğinde ise yüzde 10'luk refah payı artışı alan belediye personeline, temmuz ayında yeni bir zam daha yapıldı. 1 Temmuz tarihinden geçerli olmak kaydıyla yıllık enflasyon oranı baz alınarak Elazığ Belediyesi personelinin ücret, sosyal ve mali haklarına yüzde 71.60 oranında zam yapıldı. Böylece Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, enflasyon karşısında personelinin yanında olmaya devam etti.

Belediyeler arasında yapılan en yüksek zam oranına ulaşıldı

Yapılan zam sonrası duydukları memnuniyeti dile getiren İtfaiye Müdürlüğü personeli Mesut Civelek, "Başkanımızın da büyük emek verdiği toplu iş sözleşmesi ile birlikte yüzde 71.60 zam alarak bu yüksek enflasyonun oluştuğu ortamda iş barışı ve konforu bizimle birlikte yükseltti. Bu konuda başkanımıza sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bu faydayı sağladığı için başta başkanımız olmak üzere herkese çok teşekkürlerimizi iletiyoruz" dedi.

Su İşletme Müdürlüğünde çalışan Atilla Doğan, "Bizi enflasyona karşı ezdirmediği için başkanımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü personeli Harun Karabulut da "Bizi enflasyona ezdirmediği için Şahin başkana teşekkür ederiz. Vermiş oldukları zamdan dolayı kendisine çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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