Başkan Şimşek, 2026 ova yolu hedefinin 295 kilometresinin tamamlandığını açıkladı - Son Dakika
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Başkan Şimşek, 2026 ova yolu hedefinin 295 kilometresinin tamamlandığını açıkladı

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Başkan Şimşek, 2026 ova yolu hedefinin 295 kilometresinin tamamlandığını açıkladı
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Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, meclisin ekim toplantısında 2026 ova yolu hedefinin 295 kilometresinin tamamlandığını açıkladı. Toplantıda 34 gündem maddesi karara bağlandı; Fen İşleri'ne yıl başından bu yana yapılan 4 bin 911 başvurunun 4 bin 167'si çözüldü.

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, Belediye Meclisi ekim ayı olağan toplantısında ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Şimşek, 2026 yılı için belirlenen 350 kilometrelik ova yolu hedefinin 295 kilometresinin tamamlandığını açıkladı.

Şehzadeler Belediye Meclisi'nin ekim ayı olağan toplantısının birinci oturumu, Belediye Başkanı Hakan Şimşek başkanlığında Kültür Merkezi Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda 34 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda gündem maddelerine geçilmeden önce belediyenin çalışmaları hakkında Meclis üyelerine ve kamuoyuna bilgi veren Başkan Şimşek, ilçenin sosyal ve kültürel hayatına ve kırsal mahallelerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Geçtiğimiz ay düzenlenen Bağ Bozumu Şenlikleri'ne değinen Şimşek, "Manisa Büyükşehir Belediyemizle omuz omuza vererek hayata geçirdiğimiz Bağ Bozumu Şenlikleriyle bağlarımızdaki alın terini; sanatla, gastronomiyle, akademisyenlerimizin ve üreticilerimizin katıldığı söyleşilerle ve coşkulu konserlerle taçlandırdık. Dört gün boyunca kentimizin farklı noktalarında geleneklerimizi yaşatırken, üreticimizin sesini de duyurduk. Düzenlediğimiz Tarım ve Bağcılık Çalıştayı ve yarışmalarla tarımımızın geleceğine ilişkin önemli başlıkları gündeme taşıdık. Üreticimizin sorunlarını, beklentilerini ve geleceğe yönelik önerilerini birlikte değerlendirdik" dedi.

295 kilometre ova yolu yapıldı

2026 yılı için belirlenen 350 kilometrelik ova yolu hedefi hakkında da bilgi veren Şimşek, nisan ayında başlayan çalışmalar kapsamında bugüne kadar 145 kilometre malzemeli, 150 kilometre malzemesiz olmak üzere toplam 295 kilometre ova yolu çalışması gerçekleştirildiğini söyledi.

Şimşek, belirlenen hedefin yüzde 81'inin tamamlandığını ifade etti.

Üstyapı çalışmalarının da sürdüğünü belirten Başkan Şimşek, mahallelerde 20 bin metrekare parke taşı döşeme çalışmasının tamamlandığını, yaklaşık 5 bin metrekarelik tamirat çalışması yapıldığını kaydetti.

Şimşek, ihtiyaç duyulan mahalle ve yollarda 3 bin 108 ton malzeme kullanılarak 8 bin 633 metrekare asfalt yama çalışması gerçekleştirildiğini belirtti.

Binlerce başvuru çözüme kavuşturuldu

Şehzadeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne yıl başından bu yana yurttaşlar ve kurumlardan toplam 4 bin 911 başvuru yapıldığını açıklayan Şimşek, bunların 4 bin 167'sinin çözüme ulaştırıldığını söyledi. Başvuruların 568'inin beklemede olduğunu, 176 başvurunun ise Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda bulunması nedeniyle Büyükşehir Belediyesi'ne yönlendirildiğini ifade etti.

Şimşek, eylül ayı içerisinde Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle ilçenin ihtiyaç duyulan noktalarına 400 yeni çöp konteynerinin yerleştirildiğini de açıkladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla da mesaj veren Başkan Şimşek, Cumhuriyet'in ilanının yıl dönümünü büyük bir gururla kutlayacaklarını belirterek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet'in kuruluşunda emeği bulunan tüm kahramanları saygı, minnet ve rahmetle andı.

Başkan Şimşek'in konuşmasının ardından 34 gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Maddelerin karara bağlanmasının ardından toplantının birinci birleşimi sona erdi.

Şehzadeler Belediye Meclisi'nin ikinci oturumunun 16 Ekim Cuma günü saat 18.00'de gerçekleştirileceği bildirildi.

Kaynak: İHA
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