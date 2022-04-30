Başkan Sözen, çalışanlarıyla bayramlaştı - Son Dakika

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, belediye çalışanlarıyla, işyerlerini ziyaret ederek bayramlaşma geleneğini bozmadı. Başkan Şükrü Sözen, tüm birimleri ziyaret ederek çalışanların hem Ramazan Bayramlarını hem de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günlerini kutladı.

Başkan Sözen, belediye başkanlığı yapmış olan babası İbrahim Sırri Sözen ve dedesi Şükrü Sözen'in, belediye çalışanlarını işyerlerinde ziyaret ederek bayramlaşmaları geleneğini 13 yıldır aksatmadan sürdürüyor. Bu geleneğe özellikle uymaya özen gösteren Başkan Sözen, belediye çalışanlarını tek tek ziyaret ederek hem Ramazan Bayramlarını hem de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günlerini kutladı. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Ramazan Bayramı öncesinde sabahın erken saatlerinde ilk olarak Manavgat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü Şantiyesi'nde çalışan çalışanlarıyla bayramlaştı.

"Hizmet teşekkürü"

Sözen Cenaze İşleri Şantiyesi, Temizlik İşleri Şantiyesi, Side Ek Hizmet Binası ve Manavgat merkez hizmet binalarını ziyaret etti. Gün boyunca süren bayramlaşmalarda bütün çalışanları Başkan Sözen'i kapıda karşıladı. Çalışanlar ince düşüncesi nedeniyle Başkan Şükrü Sözen'e teşekkür etti. Ziyaretlerde tatlı ve çikolata ikramlarında bulunuldu. Sözen, her gittiği birimde çalışanlara "İyi bayramlar diliyorum. Öncelikle Manavgat'ımıza yaptığınız hizmetlerden dolayı teşekkür ederim. Manavgat'ımıza katkınız büyük. Hepinize ailelerinizle birlikte mutlu bayramlar geçirmenizi diliyorum. Aynı zamanda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününüzü de kutluyorum" dedi. - ANTALYA