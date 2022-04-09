AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, sahurda öğrenci evine konuk oldu - Son Dakika

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, sahurda üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Ege Üniversitesi öğrencilerinin sosyal medya üzerinden yaptığı sahur davetini geri çevirmedi.

Bornova ilçesinde öğrencilerin yaşadığı eve konuk olan Sürekli, gençlerle mutfağa girerek yumurtalı patates yaptı.

Gençlere davetleri ve ev sahipliği için teşekkür eden Sürekli, inançlı ve kararlı bir gençliğin yetiştiğini kaydetti.

Sürekli, milli ve manevi değerlerine bağlı, ülkesi ve şehrinde olup bitenlere duyarlı yeni bir neslin herkes için umut olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Hepsi pırıl pırıl. Onlarla sahur yapmak, sohbet etmek; sorularını yanıtlayarak görüşlerini dinlemek heyecan vericiydi. Gençlerimizden aldığım davetleri geri çevirmem mümkün değil. Onları sıklıkla ziyaret etmeye çalışıyorum. Bu kez sahur sofrasını birlikte kurduk. Oruca birlikte niyetlendik. Sahur sohbeti yaptık. Fikirleri, önerileri bu ülkenin sırtının yere gelmeyeceğinin kanıtı gibi. Onlara emanet edeceğimiz cumhuriyetin, kadim tarihimizin yara almayacağına inanıyorum. Gözümüz arkada kalmayacak ki o kadar sağlam bir nesil yetişiyor."

Gaziemir'de "Karınca Modeli" çalışması

Kerem Ali Sürekli, İl Başkanlığı tarafından yürütülen "Karınca Modeli" çalışması kapsamında teşkilat üyeleri ile Gaziemir ilçesinde de ziyaretler gerçekleştirdi.

Vefa ve şehit aileleri ziyaretleri yapan Sürekli, iftar saatinde trafikte bekleyen araç sürücülerine, otobüste ve dolmuştaki yolculara iftarlarını açmaları için ikram dağıttı.

İftar sonrası ev ziyaretleri gerçekleştiren Sürekli, "Ramazan ayı boyunca saha çalışmalarımız devam edecek. Genel Başkan Yardımcımız, vekillerimiz, ilçe teşkilatlarımız da sürekli alanda. Genel Başkan Yardımcımız Hamza Dağ ile bu kez Gaziemir ilçemizde iftarın bereketini yaşadık. Seferi vatandaşlarımızla azığımızı paylaştık. ve tabii ki hemşerilerimizle Gaziemir'in yerel sorunlarını da konuştuk. Bizim milletimizle paylaşımımızın sınırı yoktur, zamanı yoktur. Onların derdi derdimizdir. Makul talepler eğer bizim tasarrufumuzdaysa zaten oldu sayılsın; yok değilse, sonuna kadar takip edeceğimiz bilinsin." ifadelerini kullandı.