Başkan Taban'dan Biba'ya teşekkür - Son Dakika
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Başkan Taban'dan Biba'ya teşekkür

Başkan Taban\'dan Biba\'ya teşekkür
17.07.2026 11:14  Güncelleme: 11:15
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İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde metrobüs projesinde ilerleme kaydedildiğini, Yeniceköy'e kapalı pazar yeri tahsis edildiğini ve 10 aylık hafriyat döküm sorununun çözüldüğünü açıkladı.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yaptığı konuşmada Metrobüs projesi, Yeniceköy Kapalı Pazar Yeri ve hafriyat döküm alanına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Temmuz ayı ikinci oturum toplantısında Büyükşehir Belediyesi'nin İnegöl'e dair çalışmalarını ele alan bir konuşma yaptı.

2 yıldır verilen sözleri bekliyoruz

Metrobüs projesinde önemli bir aşamaya gelindiğini belirten Taban, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba'ya teşekkür ederek, "İnegöl'de aslında biz 2 yıldır verilmiş olan sözleri bekliyoruz. Bunlarla ilgili yol alamadık. Bunlarla ilgili herhangi bir çalışma var mı dendiğinde de bir cevap alamadık. Göreve geldiğiniz andan itibaren konuyla alakalı bir çalışma başlattınız. Çok teşekkür ediyorum. Bu çalışmayla ilgili Ulaştırma Daire başta olmak üzere ilgili birimlerden tarafımıza geldiler. Belirli teknik toplantılar yapıldı. Aslında biz bunu 2 yıldır bekliyoruz. Yani bu sürecin olgunlaşmasının zaman alacağını da biliyoruz. Herhangi bir iz süremedik. Bir bilgi alamadık. Şu an itibarıyla çok ciddi mesafe almış durumdayız. Geçtiğimiz günlerde de bununla ilgili bir sürüş gerçekleştirdik. Muhtemel güzergahlar çalışıldı. Tabii ki bu süreç artık nihai sonuca doğru ilerliyor. Ben başta sizlere çok teşekkür ediyorum. Komisyondaki başkan ve yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah İnegöl'ümüze de hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kapalı pazar yeri için teşekkür

Yeniceköy'e yapılacak kapalı pazar yeriyle ilgili de teşekkür eden Başkan Taban, alınan kararın bölge adına önemli ve faydalı olduğunu ve tahsisi gerçekleştirmiş olduklarını ifade etti.

10 aydır yaşanan çile son buldu

Konuşmasında hafriyat döküm alanı sorununa da değinen Taban, "Bizim için çok önemli olan bir konu. Bölgemizde yaklaşık 10 aydır biz hafriyat dökümü ile alakalı inanılmaz bir çile yaşıyoruz. Burada vatandaşlarımız bir hafriyat varsa bunu Kestel'e götürüp dökmek zorunda kaldılar. Bunu defaatle paylaşmamız ve iletmemize rağmen bir türlü konu çözülemedi. ve ciddi de maliyetler oluşturdu. Bu İnegöl Belediyesi için de aynı zorluğu getirmiş oldu. Şimdi çok şükür bunu da çözmüş oldunuz. Alanın işletimi ile ilgili de Burkent'e devrini gerçekleştirmiş olduk. Ben başta sizlere, emeği geçen tüm arka plandaki arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Sorun çözülmüş oldu. Dolayısıyla hayırlı olmasını diyorum ve teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Başkan Taban'dan Biba'ya teşekkür - Son Dakika

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