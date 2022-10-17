Başkan Tahmazoğlu 3 katlı köprülü kavşak çalışmasını yakından takip ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Tahmazoğlu 3 katlı köprülü kavşak çalışmasını yakından takip ediyor

17.10.2022 15:32
Başkan Tahmazoğlu 3 katlı köprülü kavşak çalışmasını yakından takip ediyor

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, şehrin trafik sorununa çözüm olacak olan Yeşil Vadi Üç Katlı Köprülü kavşak çalışmalarını yakından takip ediyor.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, şehrin trafik sorununa çözüm olacak olan Yeşil Vadi Üç Katlı Köprülü kavşak çalışmalarını yakından takip ediyor.

Kısa bir süre içerisinde tamamlanarak Gazianteplilerin hizmetine sunulacak olan Yeşil Vadi Üç Katlı Köprülü Kavşak çalışmasındaki son durumu yerinde inceleyen Başkan Mehmet Tahmazoğlu çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çalışmaları tüm hızı ile devam ettiğini ifade ederken "Yüzlerce personel ve iş makinaları gece gündüz demeden 7/24 çalışarak Yeşil Vadi Köprülü Kavşağı tamamlayıp, vatandaşlarımızın hizmetine sunmak için hummalı bir çalışma içerisindeler. Projenin yakın zaman içerisinde tamamlanacak olması bizleri heyecanlandırıyor. Yeşil Vadi Köprülü Kavşağı tamamlamak için azimle ve kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Yolumuzun ve kavşağımızın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - GAZİANTEP

YORUMLAR
500
Gaziantep haberleri | Gaziantep'te darbedilerek ağır yaralanan kişi hastanede öldü Gaziantep haberleri | Gaziantep'te darbedilerek ağır yaralanan kişi hastanede öldü Darp edilen hurdacı genç 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti Darp edilen hurdacı genç 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Kaynak: İHA

Şahinbey, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Tahmazoğlu 3 katlı köprülü kavşak çalışmasını yakından takip ediyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:11 Sivasspor, sahasında Giresunspor'u 3-0 mağlup etti
22:03 Fenerbahçe, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etti
21:46 Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı konuştu: Türkiye'ye karşı hiçbir şey yapamıyoruz
21:32 Fenerbahçe karşılaşmasının oynandığı esnada Ahmet Çakar'dan olay paylaşım: Çok tehlikelisin
20:46 Batshuayi, Fenerbahçe'de ilki yaşadı! "Gol atamaz" denilen maçta fileleri havalandırdı
20:17 Maden şehitlerinden geriye kalan fotoğraf hikayesiyle yürek parçaladı
19:50 Antalya'da kayalıklarda mahsur kalan tatilcileri tur teknesi personeli kurtardı! O anlar kamerada
19:52 Başörtüsü düzenlemesine ilişkin taslak metin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletildi
19:51 Arda güler, Ankaragücü karşılaşması öncesi polis olan teyzesiyle uzun uzun sarıldı
19:18 Rusya'da bir savaş uçağı 9 katlı binanın üzerine düştü! Ölü ve yaralılar var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2022 22:26:04. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Tahmazoğlu 3 katlı köprülü kavşak çalışmasını yakından takip ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement