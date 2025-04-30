Başkan Taşkın, Esnafları Ziyaret Ederek Sorunları Dinledi - Son Dakika
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Politika

Başkan Taşkın, Esnafları Ziyaret Ederek Sorunları Dinledi

Başkan Taşkın, Esnafları Ziyaret Ederek Sorunları Dinledi

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, esnafla bir araya gelerek deprem sonrası yapılanma sürecinde sağlanan desteklerin artarak devam edeceğini vurguladı. Esnafın taleplerini yerinde dinleyen Taşkın, çözüm odaklı yaklaşımını sürdürerek vatandaşlarla güçlü bir bağ kurmaya devam ediyor.

30.04.2025 15:53  Güncelleme: 15:56
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Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Toptancılar Sitesi ve Recai Kutan Caddesi'nde esnaflarla bir araya geldi. Deprem sonrası yürütülen yeniden yapılanma sürecinde esnafa sağlanan desteğin artarak devam edeceğini vurgulayan Başkan Taşkın, "Talepleri yerinde dinliyor, çözümleri birlikte geliştiriyoruz" dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, saha çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçe genelinde hem vatandaşla hem de esnafla birebir görüşmeye özen gösteren Başkan Taşkın, bu kapsamda Toptancılar Sitesi ile Recai Kutan Caddesi'nde incelemelerde bulundu. Esnafın yaşadığı sorunları yerinde dinleyen Başkan Taşkın, çözüm sürecine dair notlar alarak ilgili birimlere gerekli talimatları verdi.

Toptancılar Sitesi'nde Yeniden Canlanma Hedefi

Toptancılar Sitesi'nde deprem sonrası yaşanan olumsuzluklara değinen Başkan Taşkın, "6 Şubat depremlerinden sonra ağır hasar alan önemli ticaret alanlarımızdan biri olan Toptancılar Sitemizi inşallah yeniden ayağa kaldıracağız. Esnaf kardeşlerimizin daha sağlıklı ve modern bir ortamda ticaret yapabilmelerini sağlamayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Recai Kutan Caddesi'nde Esnafla Yakın Temas

Daha sonra Recai Kutan Caddesi üzerindeki dükkanları tek tek gezerek esnafla selamlaşan ve sohbet eden Başkan Taşkın, vatandaşlarla da ayaküstü görüşmeler gerçekleştirdi. Yerel yönetim anlayışının merkezine vatandaşın ihtiyaçlarını koyduklarını ifade eden Başkan Taşkın, "Fırsat buldukça bizlere gelemeyen hemşerilerimize biz gidiyoruz. Bir tek vatandaşımızın bile sesi duyulmadan kalmaması için sahada olmaya devam ediyoruz. Bu doğrudan temas, hizmet kalitesini de artırıyor" dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın'ın bu tür saha ziyaretleriyle hem sorunları yerinde tespit ettiği hem de vatandaşlarla güçlü bir bağ kurduğu ifade ediliyor. Başkan Taşkın'ın çözüm odaklı yönetim anlayışıyla, özellikle deprem sonrası zorluklar yaşayan kesimlerin yanında olmaya devam edeceği belirtildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Battalgazi, Politika, Ekonomi, Deprem, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Taşkın, Esnafları Ziyaret Ederek Sorunları Dinledi - Son Dakika

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