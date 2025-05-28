Başkan Taşkın Esnaflarla Buluştu, Sorunları Yerinde Dinledi - Son Dakika
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Politika

Başkan Taşkın Esnaflarla Buluştu, Sorunları Yerinde Dinledi

Başkan Taşkın Esnaflarla Buluştu, Sorunları Yerinde Dinledi
28.05.2025 12:31  Güncelleme: 12:33
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Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Akpınar Geçici Ticaret Merkezi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları dinledi ve çözüm önerileri üzerinde durdu. Yeni çarşı projesinin hızla devam ettiğini belirten Taşkın, esnafların taleplerini dikkate aldığını ifade etti.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Akpınar Geçici Ticaret Merkezi'nde esnaflarla bir araya geldi. Sahada çözüm odaklı belediyecilik anlayışını sürdüren Başkan Taşkın, "Sorunları dinlemekle kalmayacağız, çözüm için bizzat sahada olacağız" mesajını verdi.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, ilçe genelindeki saha ziyaretlerine aralıksız devam ediyor. Esnaf ve vatandaşlarla birebir temas kurmaya önem veren Başkan Taşkın, bu kapsamda Akpınar Geçici Ticaret Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında hem esnaflarla hem de vatandaşlarla görüşerek bölgedeki ticaretin mevcut durumu hakkında bilgi alan Başkan Taşkın, ticaret merkezinin işleyişi, fiziki şartları ve karşılaşılan sorunlar üzerine değerlendirmelerde bulundu. Başkan Taşkın, sahada dinlediği talepler doğrultusunda, belediye olarak sürece nasıl katkı sunabileceklerini ele aldı.

6 Şubat depremlerinin ardından ticari hayatını geçici alanlarda sürdüren esnaflarla görüşen Başkan Taşkın, hem mevcut durum hakkında bilgi aldı hem de yeni ticaret alanlarıyla ilgili süreci değerlendirdi. Esnafların geçici şartlar altında gösterdiği sabır ve dayanışmaya teşekkür eden Başkan Taşkın, "Yeni çarşı projesinin inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah çok yakında, esnaflarımız daha düzenli, sağlıklı ve kalıcı ticaret alanlarına taşınacak. Biz de bu süreci titizlikle takip ediyor, her aşamasında esnaflarımızın yanında duruyoruz" dedi.

Ziyarette esnafların çeşitli taleplerini ve beklentilerini dinleyen Başkan Taşkın, belediyenin ilgili birimlerine yerinde talimatlar verdi. Talepler arasında alt yapı iyileştirmeleri, geçici işyerlerinin fiziki şartları ve çevre düzenlemeleri öne çıktı. Başkan Taşkın, "Vatandaşlarımızın ve esnaflarımızın bize ilettiği her sorun, bizim için değerlidir. Belediyecilik sadece masa başında değil, sahada olur. Yerinde tespit, yerinde çözüm bizim ilkemizdir" ifadelerini kullandı.

Başkan Taşkın'ın ziyareti esnaflar tarafından memnuniyetle karşılandı. Esnaflar, kendilerini dinleyen, sorunlarıyla ilgilenen bir belediye başkanını sahada görmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, belediyenin sürece gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti.

Battalgazi Belediyesi, ilçe ekonomisinin bel kemiğini oluşturan esnafların desteklenmesi noktasında çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Taşkın'ın sahaya inerek gerçekleştirdiği ziyaretler, belediyenin sadece altyapı ve üstyapı hizmetlerinde değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik kalkınmada da aktif rol oynadığını bir kez daha gösteriyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Battalgazi, Politika, Ekonomi, Akpınar, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Taşkın Esnaflarla Buluştu, Sorunları Yerinde Dinledi - Son Dakika

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