Başkan Taşkın, Vatandaşlarla Buluşarak Taleplerini Dinledi

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, belediye hizmet binası çevresindeki esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerilerini yerinde dinledi.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, vatandaşla gönül bağını güçlendirmeye yönelik saha ziyaretlerini sürdürüyor. Son olarak belediye hizmet binası çevresindeki çay ocaklarını ve iş yerlerini ziyaret eden Taşkın, esnaf ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Ziyaret boyunca vatandaşların taleplerini dinleyen Taşkın, hem yerel hizmetler hakkında bilgi verdi, hem de mahalle sakinlerinin gündelik hayatlarına dair düşüncelerini paylaştı. Esnafa "Hayırlı işler" temennisinde bulunan Taşkın, oturan vatandaşlarla da tek tek tokalaşarak hal hatır sordu.

Taşkın, "Belediyecilik sadece yol, kaldırım yapmak değil, vatandaşla gönül bağı kurabilmektir. Bizim hizmet anlayışımızın temelinde samimiyet ve muhabbet var" dedi.

Vatandaşlar ise Başkan Taşkın'ın kendilerini yerinde ziyaret etmesinden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, bu tür temasların sıkıntıların yerinde tespiti açısından kıymetli olduğunu vurguladı.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın'ın gerçekleştirdiği ziyaret, belediyenin yalnızca altyapı çalışmalarıyla değil, vatandaşla doğrudan kurduğu temaslarla da sahada olduğunu gösterdi. Samimi bir ortamda geçen ziyarette Taşkın, "Bu şehrin her sokağında aşkımızın izi var" diyerek, vatandaşlarla bir arada olmaya devam edeceklerini belirtti. - MALATYA