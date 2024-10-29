Cumhuriyet Bayramı'nda Birlik Vurgusu - Son Dakika
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Politika

Cumhuriyet Bayramı'nda Birlik Vurgusu

Cumhuriyet Bayramı\'nda Birlik Vurgusu

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'En Büyük Eserim' dediği Cumhuriyeti korumak, ilelebet yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak bizlerin yegane görevidir" dedi.

29.10.2024 11:03  Güncelleme: 11:04
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Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'En Büyük Eserim' dediği Cumhuriyeti korumak, ilelebet yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak bizlerin yegane görevidir" dedi.

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir basın mesajı yayımladı. Başkan Tatık mesajında şunları belirtti; "Bugün, Aziz Milletimizin inanç, cesaret, kahramanlık ve fedakarlıkla kurduğu Cumhuriyetimizin 101. yıldönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutlamanın gururunu ve coşkusunu yaşıyor, heyecanını da yüreklerimizde hissediyoruz. 29 Ekim, bağımsızlığımızın ve egemenliğimizin sembolüdür. 101 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde kurulan Cumhuriyet, Türk milletimizin azim ve iradesinin, bağımsızlık aşkının bir simgesidir. 29 Ekim 1923 tarihi, Türk Milletimizin istiklal ve istikbal yolunda verdiği kurtuluş mücadelesinin millet egemenliğiyle taçlandığı kutlu bir gündür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, milletimizin bağımsızlık ve egemenlik arzusunu gerçekleştirmek için büyük fedakarlıklar gösterdi. 29 Ekim 1923'te, tam bağımsız bir devlet olarak Cumhuriyetimizi kurdular. Bu, sadece bir yönetim biçimi değil; çağdaşlaşma, kalkınma ve ilerleme yolunda atılan en önemli adımdır. Bugün, Cumhuriyet'in bize sağladığı kazanımları daha ileriye taşımak için birlikte çalışmak, birlik ve beraberlik içinde olmak zorundayız"

"Cumhuriyetimizin ilanı, birçok zorluğun üstesinden gelerek elde edilen bir başarıdır" diyen Başkan Tatık, "Bugün, bu büyük mirası yaşatmak için geçmişte olduğu gibi aynı kararlılık ve azimle hareket etmeliyiz. Genç nesillerimize, Cumhuriyetin getirdiği değerleri, anlamını ve önemini en iyi şekilde aktarmak, onlara sorumluluklarını öğretmek, onların bu bilinçle yetişmesini sağlamak bizim için hayati bir meseledir ve hepimizin görevidir. Çünkü geleceğimiz, onların omuzlarında yükselecektir. Çünkü Cumhuriyet, sadece geçmişin bir mirası değil, geleceğin de teminatıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'En Büyük Eserim' dediği Cumhuriyeti korumak, ilelebet yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak bizlerin yegane görevidir. Ay-Yıldızlı Al Bayrağımızın altında bir ve beraber olarak istiklalimizi ve Cumhuriyetimizi korumaya, yaşatmaya devam edeceğiz. Daha çok çalışacak, daha fazla üretecek, genç nesillerimize daha güçlü ve güzel yarınlar bırakacağız. Bu duygu ve düşüncelerle Aziz Milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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