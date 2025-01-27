Başkan Tatık'tan Balkıca Mahallesi'ne Ziyaret - Son Dakika
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Politika

Başkan Tatık'tan Balkıca Mahallesi'ne Ziyaret

Başkan Tatık\'tan Balkıca Mahallesi\'ne Ziyaret

Denizli Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Balkıca Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi ve gençlerle voleybol oynadı. Başkan, mahalle ziyaretlerinin devam edeceğini belirtti.

27.01.2025 07:14  Güncelleme: 07:16
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Denizli'nin Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Balkıca Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi. Ziyaretine pazaryerinde esnaflarla ve vatandaşlarla tek tek sohbet ederek başlayan Başkan Tatık, ardından kahvehaneye geçerek vatandaşların sorunlarını dinledi. Günün sonunda gençlerle voleybol oynayan Başkan Tatık, eğlenceli vakitler geçirdi.

Tavas Belediyesi Kadir Tatık, pazaryerindeki esnaflarla ve vatandaşlara gezerek tek tek sohbet etti. Ardından kıraathaneye geçerek vatandaşların derdini dinledi. Ziyaret sırasında mahalle halkının talepleri, yerinde dinlenerek not alındı. Başkan Tatık, vatandaşların ihtiyaçlarına en kısa sürede yanıt verebilmek için gerekli çalışmaların başlatılacağını belirtti. Başkan Tatık, günün sonunda gençlerle voleybol oynayarak eğlenceli vakitler geçirdi.

Tavas Belediyesi'nin, mahalle ziyaretlerini sürdüreceğini belirten Başkan Tatık, vatandaşların taleplerini yerinde dinleyerek çözüm odaklı adımlar atmaya devam edeceklerini ifade etti. Ziyaretin ardından mahalle sakinlerine teşekkür ederek Balkıca Mahallesi'nden ayrıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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