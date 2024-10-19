Başkan Tatık'tan Muhtarlar Günü Mesajı - Son Dakika
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Politika

Başkan Tatık'tan Muhtarlar Günü Mesajı

Başkan Tatık\'tan Muhtarlar Günü Mesajı

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlara yönelik bir mesaj yayınlayarak, onların yerel demokrasideki kritik rolüne dikkat çekti ve halk ile devlet arasındaki köprü vazifesini vurguladı.

19.10.2024 08:52  Güncelleme: 08:54
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Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, tüm muhtarların bu özel gününü kutladı. Başkan Tatık, muhtarların yerel demokrasideki kritik rolüne dikkat çekerek, onların halk ile devlet arasındaki köprü vazifesi gördüğünü vurguladı.

Tatık, açıklamasında muhtarların mahallelerin sorunlarına çözüm üretmek ve vatandaşlara en yakın hizmeti sunmak için büyük bir özveriyle çalıştığını belirtti. Muhtarların mahallelerin sesi olduğunu ifade eden Tatık, onların toplumsal gelişim için oynadığı kilit rolün altını çizdi.

"Muhtarlarımız, yerel yönetimlerde demokrasimizin temel taşlarından biridir," diyen Tatık, onların halkın taleplerini ve beklentilerini en iyi şekilde ileterek yerel yönetimlerde önemli bir görev üstlendiğini kaydetti. Muhtarların bu anlamlı görevlerinin, şehirlerin ve mahallelerin gelişiminde büyük katkılar sağladığını dile getirdi.

Başkan Tatık ayrıca, Tavas Belediyesi olarak muhtarlarla uyum içinde çalıştıklarını ve ilçenin her mahallesine en iyi hizmeti götürme gayreti içinde olduklarını ifade etti. Yerel yönetimlerin ve muhtarların iş birliğinin, ilçenin kalkınmasında önemli bir faktör olduğunu belirtti.

Başkan Tatık, "Muhtarlar Günü'nün tüm muhtarlarımıza hayırlı olmasını diliyor, hep birlikte daha güzel yarınlar için çalışmaya devam edeceğiz," diyerek mesajını tamamladı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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