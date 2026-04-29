Başkan Tetik: "Borçlar bitti, şimdi hizmet vakti"

Nazilli Belediye Başkanı Dr.Ertuğrul Tetik, ilçede görev yapan basın mensupları ile birlikte saha incelemesi yaptıktan sonra düzenlediği basın toplantısında, "Borçlar bitti, şimdi hizmet vakti" dedi.

Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, Fen İşleri Müdürü Necmi Süldür ile birlikte basın mensuplarını ilçede gezdirdi. Yeni Sanayi Sitesi'nde ve Sümer Mahallesinde bulunan yolların durumuyla ilgili değerlendirme yapan Başkan Tetik, çeşitli kurumların yaptığı çalışmaların ardından yolların geldiği duruma dikkat çekti. Geçtiğimiz gün Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluk alanındaki yollarda yabani otların geldiği durumla ilgili video yayınlayan Tetik, bugün de yolların durumuna dikkat çekti. Saha incelemesinin ardından belediyeye ait Hangar Kafe-Restoran'da basın toplantısı yapan Başkan Tetik, tüm kurumları vatandaşlara en iyi şekilde hizmet etmek için birlikte çalışmak üzere göreve davet etti.

"Herkesin bir görevi var"

Tetik, "Otlarla ilgili sorunları gündeme getirdim. Bir diğer konu da yolların durumuydu. Bu konuda çok fazla şikayet alıyoruz. Bazı işler bazı kurumlara verilir ve kurumlar arasında belirli protokollerle işler yapılır. Her şeyden belediye sorumlu tutuluyor, halkım benim çözeceğimi biliyor onun için bana geliyor. Bundan gurur duyuyorum. Ama herkes görevini bilsin, herkesin bir görevi var. Halkımız bunu bilsin istiyorum. Herkes işini yaparsa Nazilli de çok başka bir yer olur" dedi.

"Sorumluluktan kaçmıyorum"

Sorumluluk alanı konusuyla ilgili yapılan eleştirilere de yanıt veren Başkan Tetik, "Halkımız şunu da bilsin, biz sorumluluk alanımızda değil dediğimizde sorumluluktan kaçtığımız düşünülüyor. Hayır, buraları yapma yetkimiz yok. Yaptığımızda herhangi bir şey yaşanması halinde biz sorumlu tutuluyoruz, yaşanmış olaylar var, dava açılabilir, neden yaptın denilebilir, kamu zararına yol açtınız denebilir" diye konuştu.

Konuşmasının sonunda herkesi göreve davet eden ve devlet adabıyla görev yapmış bir belediye başkanı olarak her zaman halk için hizmet için birlikte çalışmaya hazır olduğunu ifade eden Başkan Tetik, "ben her zaman göreve hazırım. Hizmet için gelin hep birlikte el ele verelim. Siyaseti bir kenara bırakalım ve hizmet yapalım. Herkes mutlu olsun" dedi. - AYDIN