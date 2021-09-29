Başkan Togar'dan örnek farkındalık: Samsunspor forması ile evrensel mesaj - Son Dakika

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, başlattığı çalışma ile kadına yönelik şiddete karşı ulusal ve uluslararası alanda herkesin sesini duyurmayı hedefleyen projesinin startını verdi.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, bu yıl Sansunspor'un yeni tasarlatmış olduğu 'Kadına Şiddete Hayır' temalı Samsunspor formasını Türkiye'nin farklı şehirlerinde şiddete maruz kalmış kadınların ailelerine bir mektup ile birlikte ulaştırarak ülke genelinde ve tüm dünyada farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Samsunspor forması ile evrensel mesaj

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar'ın şiddete maruz kalmış kadınların ailelerine gönderdiği 15 farklı dilde "kadına şiddete hayır" mesajı içeren Samsunspor formasının yanında gönderdiği mektupta şu ifadeler yer alıyor:

"Bir kadının acısı tüm toplumun acısıdır"

"Unutmayalım ki kadınlarımız; annelerimizdir, eşlerimizdir, çocuklarımızdır, fani alemdeki en değerli varlıklarımız sevdiklerimizdir. Dünyanın en ağır forması olan "Kadına Şiddete Hayır" temalı Samsunsporumuzun formasını kadına şiddeti en ağır şekilde yaşayan sizlere ulaştırarak, acınızı paylaşmayı ve tüm dünyaya böyle acıların bir daha yaşanmaması için sesimizi duyurup, farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Kadına şiddetin her geçen gün utanç verici bir hal aldığı son yıllarda; bir abla, bir eş, bir kardeş olmanın yanında dünyanın en yüce görevi olan, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (SAV)'in 'Cennet annelerin ayakları altındadır' hadisinde de açıkça belirtilen annelik gibi tarifsiz manevi görevi üstlenen hayatımıza yön veren tüm kadınlarımızın önünde saygıyla eğiliyorum. Şehrimizin markası gururumuz birlikte sevinip birlikte üzüldüğümüz Samsunsporumuzun bu yıl çıkartmış olduğu dünyanın en ağır forması olan 15 farklı dilde 'KADINA ŞİDDETE HAYIR' mesajı içeren bu formayı ve bu mesajı hep birlikte taşıyarak tüm dünyaya yeter artık diye haykırmak için sizlere ulaştırıyoruz. Rabbim bir daha bizlere ve tüm insanlığa böyle acılar yaşatmasın. Bende üç kız babası olarak acılarınızı paylaşıyor ve her zaman yanınızda olduğumu canı gönülden bilmenizi istiyorum."

Başkan Togar, kadına şiddet konusunda farkındalık oluşturmak için başlattığı çalışma ile kadına şiddeti en ağır şekilde yaşayan ve canice bu hayattan koparılan Özgecan Arlan, Ceren Özdemir, Emine Bulut, Pınar Gültekin'in aileleri ile en son Samsun'da eşi tarafından sokak ortasında öldüresiye dövülen Emriye Metegül'e Samsunspor tarafından yaptırılan ve 15 farklı dilde kadına şiddete hayır mesajı içeren forma ve yanında gönderdiği mektupla yanlarında olduğunu ifade etti.

Başkan Togar'dan 55 kadına Samsunspor forması

Yine Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, sosyal medya hesapları üzerinden 'kadına şiddete hayır' sloganıyla başlatacağı sosyal farkındalık oluşturmayı hedeflediği çalışmasıyla 55 kadına 15 farklı dilde kadına şiddete hayır mesajı içeren forma hediye edeceğini duyurdu. - SAMSUN