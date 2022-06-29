Başkan Turanlı: "Sosyal yardım kartı dağıtmaya devam ediyoruz" - Son Dakika
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Başkan Turanlı: "Sosyal yardım kartı dağıtmaya devam ediyoruz"

29.06.2022 11:49
Başkan Turanlı: "Sosyal yardım kartı dağıtmaya devam ediyoruz"

Adıyaman'ın Kahta İlçe Belediyesi tarafından ilçedeki yardıma muhtaç ailelere sosyal yardım kartı dağıtılmaya devam ediyor.

Adıyaman'ın Kahta İlçe Belediyesi tarafından ilçedeki yardıma muhtaç ailelere sosyal yardım kartı dağıtılmaya devam ediyor.

Yapılan yardımlarla ilgili açıklamalarda bulunan Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, "Engelleri Aşalım, Hayatı Paylaşalım projesiyle ihtiyaç sahibi ailelerimize sosyal yardım kartı dağıtmaya devam ediyoruz. Sosyal yardım kartına her ay düzenli olarak ihtiyaç durumlarına göre en az 300 TL yüklenen bakiye ile ihtiyaç sahipleri gıda, erzak gibi yardımlardan yararlanabilirler. Gelir sahibi olmayan veya alt gelir grubuna sahip engelli, yetim, öksüz, maddi durumdan yoksun, hastalık sebebiyle çalışamayan ihtiyaç sahibi ailelerimize sosyal yardım kartı dağıtmaya devam ediyoruz. Daha önce 650 ailemize dağıttığımız kartı İhtiyaç sahibi 400 ailemize daha Kurban Bayramı öncesinde temel gıda ihtiyaçlarının karşılanması için kart dağıtımı gerçekleştirdik. Toplam 1050 ailemize verdiğimiz kartı, Allah'ın izniyle en az 2 bin ailemize bu kartlardan dağıtarak, onların ihtiyaçlarına bir nebze de olsa katkıda bulunmaktır. Engelleri aşalım hayatı paylaşalım hayırlı olsun" dedi. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Turanlı: 'Sosyal yardım kartı dağıtmaya devam ediyoruz' - Son Dakika

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