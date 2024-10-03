Başkan Türkel'den Mini Başkan Elif Lina'ya Ziyaret - Son Dakika
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Politika

Başkan Türkel'den Mini Başkan Elif Lina'ya Ziyaret

Başkan Türkel\'den Mini Başkan Elif Lina\'ya Ziyaret

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, ana sınıfı öğrencisi Elif Lina'nın sosyal medya üzerinden yaptığı ziyareti kabul ederek okulunu ziyaret etti ve öğrencilere yoğurt mayalama etkinliğinde katıldı.

03.10.2024 16:21  Güncelleme: 16:24
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Samsun'un Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, ana sınıfı öğrencisi Elif Lina'nın sosyal medyadan yaptığı davet sonrası öğrencinin okulunu ziyaret etti.

Halk buluşmalarıyla vatandaşların taleplerini yerinde dinleyen Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, ana sınıfı öğrencisi Elif Lina'nın sosyal medyadan yaptığı daveti karşılıksız bırakmadı. Sınıf başkanı olan Minik Elif'in kendi sosyal medya hesabından yaptığı "Serhat Başkan, ben başkan oldum. Okuluma gelir misin?" davetiyle harekete geçen Başkan Türkel, öğrenciyi okulunda ziyaret etti. Okul yönetiminden çalışmalar hakkında bilgi alan Türkel, ardından ana sınıfı öğrencilerinin öğretmenleri eşliğinde gerçekleştirdiği etkinlikleri izledi.

İlk yoğurtlarını Başkan Türkel'e yaptılar

Başkan Türkel, ziyaret programında öğrencilere süt ve süt ürünlerinin faydalarının anlatıldığı yoğurt mayalama etkinliğine katıldı. Öğrenciler, ilk yoğurtlarını yapmak için Başkan Türkel'le süt mayaladılar. Miniklerin atölye çalışmalarını da inceleyen Başkan Türkel, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında öğrencilere başarılar diledi. Eğlenceli anların yaşandığı ziyarette, öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Başkan Türkel'den Mini Başkan Elif Lina'ya Ziyaret - Son Dakika

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