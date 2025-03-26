Başkan Ulutaş, Çalışanlarıyla İftar Yemeğinde Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Politika

Başkan Ulutaş, Çalışanlarıyla İftar Yemeğinde Bir Araya Geldi

Başkan Ulutaş, Çalışanlarıyla İftar Yemeğinde Bir Araya Geldi

Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, belediye çalışanlarıyla düzenlediği iftar programında birlik ve beraberliği vurguladı. Personelin özverili çalışmalarına teşekkür ederek Ramazan ayının bereketini paylaştı.

26.03.2025 22:02  Güncelleme: 22:08
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Malatya'nın Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, belediye çalışanlarıyla birlikte iftar yaptı.

Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, mesai arkadaşlarıyla aynı sofrayı paylaşarak iftar yaptı. Programda konuşan Başkan Ulutaş, personelin özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, "Belediyemizin kıymetli personeliyle iftar programında bir araya gelerek Ramazan ayının bereketini paylaştık. Akçadağ'ımıza hizmet yolunda özveriyle çalışan mesai arkadaşlarımızla aynı sofrada buluşmak, birlik ve beraberliğimizin en güzel göstergelerinden biri oldu. Hep birlikte, ilçemize değer katmaya, daha güzel bir Akçadağ için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı

Başkan Ulutaş, personelin yaklaşan Ramazan bayramını da tebrik ederek, tüm personele emekleri ve gayretleri için teşekkür etti. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Başkan Ulutaş, Çalışanlarıyla İftar Yemeğinde Bir Araya Geldi - Son Dakika

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