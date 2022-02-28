Başkan Uysal, "Kısır çekişmeleri aşalım" - Son Dakika
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Başkan Uysal, "Kısır çekişmeleri aşalım"

28.02.2022 12:20
Başkan Uysal, "Kısır çekişmeleri aşalım"

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türkiye Muhtarlar Derneği Antalya Şubesi'nin genel kurulunda Türkiye'nin her alanda dünyanın saygın bir ülkesi haline gelebilecek niteliklere sahip olduğunu belirterek "Yeter ki biz gerekli habitatı, gerekli ekosistemi, duyarlılığı bir seferberlik...

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türkiye Muhtarlar Derneği Antalya Şubesi'nin genel kurulunda Türkiye'nin her alanda dünyanın saygın bir ülkesi haline gelebilecek niteliklere sahip olduğunu belirterek "Yeter ki biz gerekli habitatı, gerekli ekosistemi, duyarlılığı bir seferberlik haline getirebilelim. Yeter ki biz kısır çekişmeleri aşabilelim. Yeter ki biz kamu yararını siyasetin önüne koyabilelim" dedi.

Başkan Uysal, hafta sonu Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde gerçekleştirilen Türkiye Muhtarlar Derneği Antalya Şubesinin genel kuruluna katıldı. Muratpaşa Kızıltoprak Mahalle Muhtarı Mustafa Yılmaz'ın yeniden başkanlığı seçildiği genel kurulda konuşan Başkan Uysal, muhtarlık kurumunun önemine vurgu yaptı.

"Kamu yönetimi bir bütün"

"Muhtarlık bizim kültürümüzün dünyaya armağanıdır" diyen Başkan Uysal, muhtarlık seçimlerinin büyük bir demokrasi kültürü ve deneyimi kazandırdığını dile getirdi. Başkan Uysal, "Birbirimize saygı duyarak yarışmayı öğreniyoruz. Kamu yararı iddiasıyla yarışmayı sonra da barışmayı öğreniyoruz" dedi. Başkan Uysal, "Sorunları yerinde keşfetme konusunda muhtarlıklara çok ihtiyacımız var. Bu müessesenin sonuna kadar sürdürülmesi lazım. Kamu yönetimi bir bütün. Hepimiz vatan için çalışıyoruz, hepimiz millet için çalışıyoruz. İnsanlarımızın derdiyle dertleniyoruz. Hepsi, eninde sonunda muasır uygarlık düzeyini yakalayıp geçebilmek için. Hepsi, Türkiye'mizi kişi başına milli gelirde ilk 20 ülke arasında sayılır hale getirmek için. Hepsi, Cumhuriyet'imizi dünyamızın söz söyleyen, saygın bir ülkesi haline getirebilmek için. Hepsi, Mustafa Kemal Atatürk'ün bize gösterdiği muasır uygarlık düzeyini aşma idealine varabilmek için. Yeter ki biz gerekli habitatı, gerekli ekosistemi, duyarlılığı bir seferberlik haline getirebilelim. Yeter ki biz kısır çekişmeleri aşabilelim. Yeter ki biz kamu yararını siyasetin önüne koyabilelim" diye konuştu. - ANTALYA

Başkan Uysal, Kısır çekişmeleri aşalım
Başkan Uysal, Kısır çekişmeleri aşalım

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Togo Cumhuriyeti, Muratpaşa, Antalya, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Uysal, 'Kısır çekişmeleri aşalım' - Son Dakika


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