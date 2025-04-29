Başkan Uysal: "Sosyal projelerimizi eşitlik, empati, erişilebilirlik ve güven ilkeleriyle inşa ediyoruz"

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Avrupa Psikoloji Öğrencileri Birlikleri Federasyonu'nun düzenlediği kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, "Tüm sosyal projelerimizi eşitlik, empati, erişilebilirlik ve güven ilkeleriyle inşa ediyoruz" dedi.

Avrupa genelinden psikoloji öğrencilerini bir araya getiren kongre, Belek'teki bir otelde gerçekleşti. Kongrenin açılışında konuşan Başkan Uysal, psikolojinin, insan zihnini, duygularını ve davranışlarını anlamada hayati bir bilim alanı olduğunu vurgulayarak, bu tür kongrelerin fikir alışverişi ve gelişim açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Uysal, kongrede yapılacak tartışmaların ve sunumların, yeni bakış açıları ve çözümler geliştirilmesine katkı sunacağına inandığını ifade etti.

Konuşmasında Sigmund Freud'un ünlü "Zihin bir buzdağı gibidir. Sadece küçük bir kısmı suyun üzerindedir" sözünü hatırlatan Uysal, "Bu ifade, insan zihninin ne kadar derin ve keşfedilmeyi bekleyen bir yapı olduğunu ortaya koyuyor. Toplumların da aynı şekilde, daha fazla anlayışa ve daha fazla saygıya ihtiyacı var. Psikoloji, önyargıların aşılmasında bize rehber olabilir" şeklinde konuştu. Herkesin huzurlu ve güvenli bir toplumda yaşamak istediğine dikkat çeken Uysal, "Bireylerin ruh sağlığı, bu huzur ve güvenliğin temelidir. Biz de Muratpaşa Belediyesi olarak bunun bilinciyle hareket ediyor, tüm projelerimizi bu yaklaşımla hayata geçiriyoruz. Kamusal alanlarımızdan yönetim anlayışımıza kadar her şeyi, kapsayıcı, şeffaf ve hesap verebilir bir anlayışla şekillendiriyoruz. Psikolojiyi merkeze alan bir bakış açısıyla, daha güçlü topluluklar kurabilir, ruh sağlığını destekleyebilir ve herkes için daha iyi bir gelecek inşa edebiliriz. Yerel yönetim olarak psikolojinin, bireylerin ruh sağlığı, toplumun barış ve güvenliğinin sağlanmasında kilit rol oynadığının farkındayız. Tüm sosyal projelerimizi eşitlik, empati, erişilebilirlik ve güven üzerine inşa ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANTALYA