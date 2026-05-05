Başkan vekili Çiçek'ten sahte hesap uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan vekili Çiçek'ten sahte hesap uyarısı

Başkan vekili Çiçek\'ten sahte hesap uyarısı
05.05.2026 12:15  Güncelleme: 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manavgat Belediye Başkan Vekili Av. Mehmet Çiçek adına açılan sahte sosyal medya hesaplarına ilişkin kamuoyuna bilgilendirme yapıldı.

Manavgat Belediye Başkan Vekili Av. Mehmet Çiçek adına açılan sahte sosyal medya hesaplarına ilişkin kamuoyuna bilgilendirme yapıldı.

Başkan Vekili Çiçek, son günlerde kendi adı kullanılarak sahte sosyal medya hesapları açıldığının tespit edildiğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaya davet etti. Konuya ilişkin Çiçek açıklamasında şöyle dedi:

"Kıymetli hemşehrilerim. Son günlerde adıma açılmış sahte sosyal medya hesaplarının varlığı tespit edilmiştir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, tarafıma ait resmi sosyal medya hesaplarım aşağıdaki gibidir: Instagram: "av.mehmetcicek07", "X: @mcicek_07", Facebook: "facebook.com/av.mehmetcicek07". Bu hesaplar dışında yapılan paylaşımlar tarafımla hiçbir şekilde bağlantılı değildir. Söz konusu sahte hesaplarla ilgili gerekli hukuki süreç başlatılmış olup, suç duyurusunda bulunulmuştur. Vatandaşlarımızdan, sahte hesaplara itibar etmemelerini ve bu tür hesapları ilgili platformlara şikayet etmelerini önemle rica ediyorum." - ANTALYA

Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan vekili Çiçek'ten sahte hesap uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü şarkıcıdan Amedspor’a destek Ünlü şarkıcıdan Amedspor'a destek
Neymar, Robinho’nun oğlu olan takım arkadaşına tokat attı Neymar, Robinho'nun oğlu olan takım arkadaşına tokat attı
Hürmüz’de sıcak saatler Körfez ülkesine ait petrol tankeri vuruldu Hürmüz'de sıcak saatler! Körfez ülkesine ait petrol tankeri vuruldu
Milli yıldızımız şampiyonluk sonrası Türkçe müzikle şehir turu attı Milli yıldızımız şampiyonluk sonrası Türkçe müzikle şehir turu attı
Dehşet saçan palalı saldırganı polis kurşun yağdırarak etkisiz hale getirdi Dehşet saçan palalı saldırganı polis kurşun yağdırarak etkisiz hale getirdi
Erzurumspor’dan Fenerbahçe’nin Kante transferine tepki Erzurumspor'dan Fenerbahçe'nin Kante transferine tepki

12:32
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Çin’e gidiyor
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Çin'e gidiyor
12:16
Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan tahliye edildi
Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan tahliye edildi
12:08
Anayasa Mahkemesi’nden Fenerbahçe kararı
Anayasa Mahkemesi'nden Fenerbahçe kararı
12:04
Okul kantinlerinde yeni dönem: İhlal edene rekor ceza var
Okul kantinlerinde yeni dönem: İhlal edene rekor ceza var
11:25
Bahçeli, Öcalan için statü önerisinde bulundu
Bahçeli, Öcalan için statü önerisinde bulundu
10:41
Yeni kanun teklifi TBMM’ye sunuldu 15 maddelik pakette 3 müjde var
Yeni kanun teklifi TBMM'ye sunuldu! 15 maddelik pakette 3 müjde var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 12:44:50. #7.13#
SON DAKİKA: Başkan vekili Çiçek'ten sahte hesap uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.