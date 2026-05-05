Başkan vekili Çiçek\'ten sahte hesap uyarısı

Manavgat Belediye Başkan Vekili Av. Mehmet Çiçek adına açılan sahte sosyal medya hesaplarına ilişkin kamuoyuna bilgilendirme yapıldı.

Başkan Vekili Çiçek, son günlerde kendi adı kullanılarak sahte sosyal medya hesapları açıldığının tespit edildiğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaya davet etti. Konuya ilişkin Çiçek açıklamasında şöyle dedi:

"Kıymetli hemşehrilerim. Son günlerde adıma açılmış sahte sosyal medya hesaplarının varlığı tespit edilmiştir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, tarafıma ait resmi sosyal medya hesaplarım aşağıdaki gibidir: Instagram: "av.mehmetcicek07", "X: @mcicek_07", Facebook: "facebook.com/av.mehmetcicek07". Bu hesaplar dışında yapılan paylaşımlar tarafımla hiçbir şekilde bağlantılı değildir. Söz konusu sahte hesaplarla ilgili gerekli hukuki süreç başlatılmış olup, suç duyurusunda bulunulmuştur. Vatandaşlarımızdan, sahte hesaplara itibar etmemelerini ve bu tür hesapları ilgili platformlara şikayet etmelerini önemle rica ediyorum." - ANTALYA