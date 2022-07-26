Başkan Vergili esnafların derdini dinliyor - Son Dakika
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Başkan Vergili esnafların derdini dinliyor

26.07.2022 13:36
Başkan Vergili esnafların derdini dinliyor

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Bayır Mahalle Fevzi Fırat Caddesindeki esnafları ziyaret ederek sohbet etti.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Bayır Mahalle Fevzi Fırat Caddesindeki esnafları ziyaret ederek sohbet etti.

Esnafların iş yerlerini tek tek ziyaret eden Başkan Vergili, şikayet ve istekleri dinleyerek not aldırdı.

Başkan Vergili; "Biz Karabük'te bir aileyiz. Kimisi beni evladı, kimisi ağabeyi ya da arkadaşı gibi görüyor. Bu sevgiye layık olabilmek ve sorunları çözebilmek adına mesai arkadaşlarımla birlikte elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Mahallelerimizdeki Gezici Başkanlık Ofisi Uygulamasından sonra esnaf kardeşlerimizin de işyerlerine ziyaretler yaparak çaylarını içip sorunlarını dinliyorum. Fırsat buldukça merkezdeki ve mahallelerimizdeki esnaf arkadaşlarımıza ziyaretlerimiz devam edecek" dedi. - KARABÜK

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Rafet Vergili, Karabük, Fırat, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Vergili esnafların derdini dinliyor - Son Dakika

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