Üye Girişi
Başkan Yalçın 'Şeffaf Oda'da bin kişiyle görüştü - Son Dakika

Başkan Yalçın 'Şeffaf Oda'da bin kişiyle görüştü

10.02.2022 14:55
Başkan Yalçın 'Şeffaf Oda'da bin kişiyle görüştü

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, vatandaşlarında yoğun ilgi gösterdiği şeffaf odada, uygulama başladığı günden bu yana binin üzerinde vatandaşla yüz yüze görüşerek sıkıntılarını dinledi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, vatandaşlarında yoğun ilgi gösterdiği şeffaf odada, uygulama başladığı günden bu yana binin üzerinde vatandaşla yüz yüze görüşerek sıkıntılarını dinledi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yeni bir uygulamaya imza atarak, belediyeye gelemeyen vatandaşlarla mahalle meydanında görüşmeye başladı. 'Başkanla baş başa' sloganı ile iglo şeklinde tasarlanan şeffaf odada vatandaşlarla görüşen Yalçın, sorunları dinleyerek, çözüm üretiyor. İstek ve taleplerin yanı sıra çeşitli öneri ve projelerin de dile getirildiği programda Talas adına güzel sonuçlar elde ediliyor. Her hafta çarşamba günleri makam odasını vatandaşın ayağına taşıyarak birebir görüşmeye başlayan Mustafa Yalçın, vatandaşlarında takdirini topluyor.

Başkan Yalçın, uygulamanın başladığı 12 Ocak tarihinden bu yana her yaştan binin üzerinde vatandaşla yüz yüze görüşerek taleplerini dinledi, çay ikramı eşliğinde sohbet etti. - KAYSERİ

Başkan Yalçın 'Şeffaf Oda'da bin kişiyle görüştü
Başkan Yalçın 'Şeffaf Oda'da bin kişiyle görüştü
Başkan Yalçın 'Şeffaf Oda'da bin kişiyle görüştü

YORUMLAR
500

Mustafa Yalçın, Talas, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Yalçın 'Şeffaf Oda'da bin kişiyle görüştü - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:14 Meral Akşener yine sert konuştu: Bu kriz tarihe 'Erdoğan krizi' olarak geçecek
14:38 Sanatçı Sait Uçar, son yolculuğuna uğurlandı!
13:42 Ebru Şahin'den "Cedi Osman ile ne zaman evleneceksiniz? sorusuna bomba yanıt
14:20 A Milli Takım dünya sıralamasında 39. sıraya geriledi
14:19 Isparta felaketi sonrası Bakan Dönmez, elektrik dağıtım şirketlerinin yöneticileriyle bir araya gelecek
13:59 Savaş ihtimali mi? Lavrov'dan Ukrayna'daki diplomatlarına çağrı: Ülkeyi terk edin!
12:18 Şule Çet'le ilgili "bir kadın bir erkekle içki içmişse cinsel ilişkiye razıdır" demişti! O doktora 6 aylığına meslekten men
13:43 Japonya'da sumo turnuvasında 252 korona vakası!
13:21 Koku duyusu güçlü olanların cinsel hayatı daha renkli! Araştırmacılar anlattı
13:04 Hande Erçel oynamak istediği rolü çizdi! Yeteneği ve istediği karakter dikkat çekti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 15:05:32. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Yalçın 'Şeffaf Oda'da bin kişiyle görüştü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement