Başkan Yarka: "Çıraklık dönemi bitti, ustalık dönemi başlıyor"
ŞIRNAK - Adalet ve Kalkınma (AK Parti) Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka göreve geldikleri 2019 yılında çıraklık dönemi yaşadıklarını, bu süre zarfında iktidar partisinin belediye başkanı olmanın verdiği avantajı sonuna kadar kullandığını ifade etti. Başkan Yarka, eksikleri daha iyi gördüklerini belirterek, çıraklık döneminin bittiğini, ustalık döneminin başladığını söyledi.
31 Mart yerel seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren AK Parti Şırnak Belediye Başkan adayı Mehmet Yarka, "Çok sıkıntılar çektik. Çünkü, ilk geldiğimde fotoğrafa baktım. Yapılacak çok iş var. Ama belediyenin, mevcut bütçesi ile bunun olabilirliği çok zordu. İktidar partisinin belediye başkanı olmak, birde plan ve proje esaslı çalışmak işin önünü açıyor. Çıraklık dönemi bitti, ustalık dönemi başladı ve aynen bende bunu diyorum. Bizim de ustalık dönemimiz başladı. Çünkü biz burada taşları oturttuk. Burada imar uygulaması ile, yolları ile, şuanda Şırnak'ta genişlememiş yol kalmadı. Cumhurbaşkanımızın da bize verdiği talimat ile hiç kimsenin siyasi görüşüne bakmaksızın, kim olursa olsun hizmeti ayağına götürdük, böyle çalıştık ve çalışmaya da devam edeceğiz" dedi.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gaziantep'te bulunan şehit aileleri ve gazilerle iftar programında bir araya geldi. Bakan Yerlikaya, şehitlerin ve gazilerin emanetini ilelebet taşımaya devam edeceklerini vurguladı. Ayrıca, vatana göz dikenlere gereken dersi verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini belirtti. Program sonunda hatıra fotoğrafı çekimi yapıldı.
Çekmeköy–Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattının açılış töreninde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşması sırasında Kuran'ı Kerim'i havaya kaldırarak provokasyon girişiminde bulunan B.K. adlı kişinin geçmişteki suçları ve tutukluluk süresi belirlendi. İstanbul Valiliği, yapılan incelemelerde şahsın herhangi bir örgütsel bağlantısına rastlanmadığını ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
CHP Milletvekili Özgür Özel, Antalya'da bir iftar programında yaptığı konuşmada, Filistin'deki katliama dikkat çekerek, Filistin ile dayanışmanın İsrail ile yapılan ticareti durdurmakla mümkün olduğunu belirtti. Özel, ayrıca deprem bölgesine yardımda bulunan yerel yöneticilere teşekkür etti ve Filistin'de kalıcı bir ateşkes ve barış talep etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya'da düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Filistin'deki saldırılara son verilmesi ve kalıcı bir ateşkes sağlanması için barış dilediklerini belirtti. Özel, Filistin davasına destek vermenin İsrail ile yapılan ticareti durdurmakla mümkün olduğunu ifade etti.
Dijital dönüşümün lokomotifi olan internetin yaygınlaşmasıyla hayatımıza giren NFT'ler, siyasette de kullanılmaya başlandı. Bağımsız İBB adayı Taylan Yıldız, seçim kampanyası için fon oluşturmak amacıyla NFT satışı yapmaya başladı. Web sitesi üzerinden 1 milyon 453 bin pikselden oluşan bir resmin her bir pikselini 20 TL'den satışa sunan Yıldız, şu ana kadar 1,135 pikselin satıldığını belirtti. NFT'ler, dijital varlıkların sahipliğini kanıtlayabilen benzersiz bir tanımlayıcıdır ve müzik, oyun, film gibi sanat eserlerinin taklit edilmesini zorlaştırmasıyla popüler hale gelmiştir.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, seçimlerde Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni kazanacaklarına dikkat çekti ve adayları Muhittin Böcek'i desteklediklerini belirtti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da düzenlenen iftar programına katıldı. Çelik, burada yaptığı konuşmada seçim çalışmalarına değinerek, hizmet üretme ve esnaflara destek verme amacını vurguladı. İftarın ardından çarşıdaki iş yerlerini ziyaret eden Çelik, esnaflarla sohbet etti.
İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Çekmeköy'de düzenlenen program sırasında gerçekleştirilen protesto eylemiyle ilgili yapılan incelemelerde, protesto eyleminde bulunan kişinin örgütsel irtibatına rastlanılmadığını ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.
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