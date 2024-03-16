Başkan Yarka: 'Çıraklık dönemi bitti, ustalık dönemi başlıyor' - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Başkan Yarka: 'Çıraklık dönemi bitti, ustalık dönemi başlıyor'

AK Parti Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, göreve geldikleri 2019 yılında çıraklık dönemi yaşadıklarını ve eksikleri daha iyi gördüklerini belirterek, ustalık döneminin başladığını söyledi.

16.03.2024 19:56  Güncelleme: 20:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkan Yarka: "Çıraklık dönemi bitti, ustalık dönemi başlıyor"

ŞIRNAK - Adalet ve Kalkınma (AK Parti) Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka göreve geldikleri 2019 yılında çıraklık dönemi yaşadıklarını, bu süre zarfında iktidar partisinin belediye başkanı olmanın verdiği avantajı sonuna kadar kullandığını ifade etti. Başkan Yarka, eksikleri daha iyi gördüklerini belirterek, çıraklık döneminin bittiğini, ustalık döneminin başladığını söyledi.

31 Mart yerel seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren AK Parti Şırnak Belediye Başkan adayı Mehmet Yarka, "Çok sıkıntılar çektik. Çünkü, ilk geldiğimde fotoğrafa baktım. Yapılacak çok iş var. Ama belediyenin, mevcut bütçesi ile bunun olabilirliği çok zordu. İktidar partisinin belediye başkanı olmak, birde plan ve proje esaslı çalışmak işin önünü açıyor. Çıraklık dönemi bitti, ustalık dönemi başladı ve aynen bende bunu diyorum. Bizim de ustalık dönemimiz başladı. Çünkü biz burada taşları oturttuk. Burada imar uygulaması ile, yolları ile, şuanda Şırnak'ta genişlememiş yol kalmadı. Cumhurbaşkanımızın da bize verdiği talimat ile hiç kimsenin siyasi görüşüne bakmaksızın, kim olursa olsun hizmeti ayağına götürdük, böyle çalıştık ve çalışmaya da devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

Mehmet Yarka, AK Parti, Şırnak, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Yarka: 'Çıraklık dönemi bitti, ustalık dönemi başlıyor' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gaziantep'te şehit aileleriyle iftar programına katıldı
    20:51 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gaziantep'te şehit aileleriyle iftar programına katıldı

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gaziantep'te bulunan şehit aileleri ve gazilerle iftar programında bir araya geldi. Bakan Yerlikaya, şehitlerin ve gazilerin emanetini ilelebet taşımaya devam edeceklerini vurguladı. Ayrıca, vatana göz dikenlere gereken dersi verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini belirtti. Program sonunda hatıra fotoğrafı çekimi yapıldı.

  • İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Konuşması Sırasında Provokasyon Girişimi
    20:48 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Konuşması Sırasında Provokasyon Girişimi

    Çekmeköy–Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattının açılış töreninde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşması sırasında Kuran'ı Kerim'i havaya kaldırarak provokasyon girişiminde bulunan B.K. adlı kişinin geçmişteki suçları ve tutukluluk süresi belirlendi. İstanbul Valiliği, yapılan incelemelerde şahsın herhangi bir örgütsel bağlantısına rastlanmadığını ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

  • Özgür Özel:
    20:48 Özgür Özel: "İsrail'in Ticaretini Kim Ayakta Tutuyorsa Filistin'e İhanet Ediyordur"

    CHP Milletvekili Özgür Özel, Antalya'da bir iftar programında yaptığı konuşmada, Filistin'deki katliama dikkat çekerek, Filistin ile dayanışmanın İsrail ile yapılan ticareti durdurmakla mümkün olduğunu belirtti. Özel, ayrıca deprem bölgesine yardımda bulunan yerel yöneticilere teşekkür etti ve Filistin'de kalıcı bir ateşkes ve barış talep etti.

  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Filistin'de Kalıcı Bir Ateşkes ve Barış Diliyor
    20:33 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Filistin'de Kalıcı Bir Ateşkes ve Barış Diliyor

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya'da düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Filistin'deki saldırılara son verilmesi ve kalıcı bir ateşkes sağlanması için barış dilediklerini belirtti. Özel, Filistin davasına destek vermenin İsrail ile yapılan ticareti durdurmakla mümkün olduğunu ifade etti.

  • Bağımsız İBB Adayı Taylan Yıldız, NFT Satışı Yaparak Seçim Kampanyasına Fon Oluşturuyor
    20:31 Bağımsız İBB Adayı Taylan Yıldız, NFT Satışı Yaparak Seçim Kampanyasına Fon Oluşturuyor

    Dijital dönüşümün lokomotifi olan internetin yaygınlaşmasıyla hayatımıza giren NFT'ler, siyasette de kullanılmaya başlandı. Bağımsız İBB adayı Taylan Yıldız, seçim kampanyası için fon oluşturmak amacıyla NFT satışı yapmaya başladı. Web sitesi üzerinden 1 milyon 453 bin pikselden oluşan bir resmin her bir pikselini 20 TL'den satışa sunan Yıldız, şu ana kadar 1,135 pikselin satıldığını belirtti. NFT'ler, dijital varlıkların sahipliğini kanıtlayabilen benzersiz bir tanımlayıcıdır ve müzik, oyun, film gibi sanat eserlerinin taklit edilmesini zorlaştırmasıyla popüler hale gelmiştir.

  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni bir kez daha zaferle tanıştıracağız
    20:28 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni bir kez daha zaferle tanıştıracağız

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, seçimlerde Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni kazanacaklarına dikkat çekti ve adayları Muhittin Böcek'i desteklediklerini belirtti.

  • Ömer Çelik, Adana'da iftar programına katıldı
    20:25 Ömer Çelik, Adana'da iftar programına katıldı

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da düzenlenen iftar programına katıldı. Çelik, burada yaptığı konuşmada seçim çalışmalarına değinerek, hizmet üretme ve esnaflara destek verme amacını vurguladı. İftarın ardından çarşıdaki iş yerlerini ziyaret eden Çelik, esnaflarla sohbet etti.

  • İstanbul Valiliği, Çekmeköy'deki Protesto Eylemiyle İlgili Açıklama Yaptı
    20:17 İstanbul Valiliği, Çekmeköy'deki Protesto Eylemiyle İlgili Açıklama Yaptı

    İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Çekmeköy'de düzenlenen program sırasında gerçekleştirilen protesto eylemiyle ilgili yapılan incelemelerde, protesto eyleminde bulunan kişinin örgütsel irtibatına rastlanılmadığını ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.


20:12 Canlı anlatım Mücadelede gol perdesi açıldı Canlı anlatım! Mücadelede gol perdesi açıldı
18:10 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, sahte seçim afişlerine tepki gösterdi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, sahte seçim afişlerine tepki gösterdi
18:06 Avrupa Parlamentosu, Rusya’nın Romanya’ya altınları iade etmesini istedi Avrupa Parlamentosu, Rusya'nın Romanya'ya altınları iade etmesini istedi
16:05 İliç’teki maden ocağında toprak altında kalan pikaba ulaşıldı İliç'teki maden ocağında toprak altında kalan pikaba ulaşıldı
14:34 Turgut Altınok’un sahip olduğu arsalardan biri Avrupa’da 2 ülkeden büyük Turgut Altınok'un sahip olduğu arsalardan biri Avrupa'da 2 ülkeden büyük
20:23 Sen ne yaptın Arda Güler Oyuna girer girmez öyle bir şut çekti ki Gol olsa taraftarlar sırtında taşırdı Sen ne yaptın Arda Güler! Oyuna girer girmez öyle bir şut çekti ki! Gol olsa taraftarlar sırtında taşırdı
18:55 ABB Başkan Adayı Altınok’tan emeklilere ücretsiz ulaşım vaadi ABB Başkan Adayı Altınok'tan emeklilere ücretsiz ulaşım vaadi
16:43 Başkan Yazıcı, ilçeye bir okul daha kazandırdı Açılışa İmamoğlu’na yaptığı gönderme damga vurdu Başkan Yazıcı, ilçeye bir okul daha kazandırdı! Açılışa İmamoğlu'na yaptığı gönderme damga vurdu
16:04 Pakistan’da bombalı saldırı: 7 asker hayatını kaybetti Pakistan'da bombalı saldırı: 7 asker hayatını kaybetti
15:57 Gümbür gümbür Süper Lig’e geliyorlar Arda Turan’ın takımından futbol dersi Gümbür gümbür Süper Lig'e geliyorlar! Arda Turan'ın takımından futbol dersi
15:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum’da Murat Kurum’a oy istedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da Murat Kurum'a oy istedi
15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting alanında ağlayan genç kızı teselli etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting alanında ağlayan genç kızı teselli etti
15:06 İsmail Kartal kara kara düşünüyor Fenerbahçe, Trabzon’da diken üstünde oynayacak İsmail Kartal kara kara düşünüyor! Fenerbahçe, Trabzon'da diken üstünde oynayacak
15:04 Metro açılışında Kur’an-ı Kerim’li tepki Alandaki öfkeli kalabalığı İmamoğlu sakinleştirdi Metro açılışında Kur'an-ı Kerim'li tepki! Alandaki öfkeli kalabalığı İmamoğlu sakinleştirdi
14:05 Binlerce etkileşim aldı Herkes, İsmail Kartal’ın kura çekimindeki halini konuşuyor Binlerce etkileşim aldı! Herkes, İsmail Kartal'ın kura çekimindeki halini konuşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2024 20:53:25. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Yarka: 'Çıraklık dönemi bitti, ustalık dönemi başlıyor' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement