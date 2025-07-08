Başkan Yazıcıoğlu: Kerbela'dan Alınacak En Önemli Ders Birlik ve Beraberlik - Son Dakika
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Politika

Başkan Yazıcıoğlu: Kerbela'dan Alınacak En Önemli Ders Birlik ve Beraberlik

Başkan Yazıcıoğlu: Kerbela\'dan Alınacak En Önemli Ders Birlik ve Beraberlik
08.07.2025 17:42  Güncelleme: 17:44
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Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Muharrem ayının onuncu gününde düzenlenen iftar programında Kerbela olayının birlik ve beraberlik mesajını vurguladı. Yazıcıoğlu, Muharrem ayının önemini anlatarak, Zulme karşı durmak ve hakkı tutmanın önemini ifade etti.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Muharrem ayının onuncu gününde düzenlenen iftar programında Kerbela'dan alınması gereken en önemli dersin birlik ve beraberlik olduğunu vurguladı.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Muharrem ayı dolayısıyla Tokat Belediyesi tarafından Yeşilırmak Mahallesi Ticaret Lisesi bahçesinde düzenlenen son iftar programında vatandaşlar ile bir araya geldi. Başkan Yazıcıoğlu, konuşmasında Kerbela'dan çıkarılması gereken en önemli dersin birlik ve beraberlik olduğunu vurguladı.

"Muharrem ayı, birlik ve beraberlik iklimidir"

İftar öncesi konuşmasına Muharrem ayının önemine değinerek başlayan Başkan Yazıcıoğlu: "Bugün burada, rahmet ve mağfiret iklimi Muharrem ayının onuncu günü vesilesiyle bir araya gelmenin huzurunu yaşıyoruz. Cenab-ı Hak, bu kutlu buluşmamızı hayırlara vesile eylesin." ifadelerini kullandı.

Kerbela'nın mesajı: Zulme boyun eğmemek

Kerbela olayının insanlığa zulme boyun eğmemenin ve hakkın yanında dimdik durmanın ne demek olduğunu öğrettiğini belirten Başkan Yazıcıoğlu; "Muharrem ayı, cihan tarihinin en hüzünlü hadiselerinden biri olan Kerbela vakası gönüllerimizde derin bir yara açmıştır. İmam Hüseyin, sadece bir şahsiyet değil; adaletin, izzetin, vakar ve onurun simgesi olmuştur. Hz. Zeynep validemiz ise sabrıyla, ferasetiyle, vakarıyla tüm insanlığa kutlu bir örnek olarak kalmıştır. Bizlere düşen, Kerbela'dan gönül nasibi alarak; nefsimizi muhasebe etmek, zulme karşı durmak ve her daim hakkı tutup kaldırmaktır. Bugün burada kurduğumuz bu iftar sofrası, gönüllerimizdeki muhabbet ve birliğimiz, işte asıl Kerbela'dan almamız gereken derstir. Birlik olan gönüller, cihanı imar eder. Bölünmüş gönüller ise milletleri perişan eder. Cenab-ı Mevla'dan niyaz ederim ki; bizleri Hz. Peygamber Efendimiz'in, Ehl-i Beyt'in ve tüm şühedanın şefaatine nail eylesin. Bu mübarek akşamda soframızı, gönlümüzü ve dualarımızı paylaşan tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin" dedi. - TOKAT

Kaynak: İHA

Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Muharrem Ayı, İftar, tokat, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Yazıcıoğlu: Kerbela'dan Alınacak En Önemli Ders Birlik ve Beraberlik - Son Dakika

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