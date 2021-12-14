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Başkan Yıldırım, Beşiktaş Mahallesi yönetimi il bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Yıldırım, Beşiktaş Mahallesi yönetimi il bir araya geldi

14.12.2021 10:25
Başkan Yıldırım, Beşiktaş Mahallesi yönetimi il bir araya geldi

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, kent merkezindeki mahalle başkanları ile bir araya geldi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, kent merkezindeki mahalle başkanları ile bir araya geldi.

Her fırsatta belirli mahalle başkanlarıyla bir araya gelerek, teşkilat içi projelerin, mahallelerin sorunları ve çözüm önerileri hakkında görüşmelerin yapıldığı toplantılar gerçekleştiren AK Parti İl Başkanı Serken Yıldırım, bu kez Beşiktaş Mahallesinde ki gönüllü dostlarıyla bir araya geldi. Başkan Yıldırım, mahalle başkanlarının çalışmaları sayesinde şehrin her noktasındaki vatandaşların öneri ve talepleri doğrultusunda ihtiyaçların belirlenip, en doğru hizmetlerin verilmeye çalışıldığını belirtti. Başkan Yıldırım, yapılan istişareler sonrası yaptığı açıklamada, "Fikirlerimizi ortaya koyarak, liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın davasına bir tuğla daha eklemenin gayretindeyiz. Ben buradan partimizin hizmet ve yönetim anlayışını en iyi şekilde temsil eden tüm mahalle başkanlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Başkan Yıldırım, Beşiktaş Mahallesi yönetimi il bir araya geldi

Beşiktaş, AK Parti, Bilecik, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Yıldırım, Beşiktaş Mahallesi yönetimi il bir araya geldi - Son Dakika


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