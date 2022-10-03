Başkan Yıldırım, muhtarların taleplerini dinledi - Son Dakika
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Başkan Yıldırım, muhtarların taleplerini dinledi

03.10.2022 10:13
Başkan Yıldırım, muhtarların taleplerini dinledi

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım Osmaneli'ni ziyaret ederek, muhtarlarla görüştü.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım Osmaneli'ni ziyaret ederek, muhtarlarla görüştü.

Başkan Yıldırım, beraberindeki partililerle Osmaneli ilçesindeki muhtarlar ile görüşerek, sorunları dinleyen Başkan Yıldırım, vatandaşlarla da görüştü. İlçedeki birçok muhtarın katıldığı görüşmede talepler tek tek Yıldırım'a iletildi. Başkan Yıldırım, gelen talepleri ilgili birimlere aktardı. 2023'te yapılacak seçimlerin önemine işaret eden Başkan Yıldırım, vatandaşlardan da destek istedi.

Başkan Yıldırım ziyaretinde, Osmaneli İlçe Başkanı Şaban Güdem, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin eşlik etti. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Osmaneli, Hisarcık, Bilecik, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Yıldırım, muhtarların taleplerini dinledi - Son Dakika

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