Başkan Yıldırım, beraberindeki partililerle Osmaneli ilçesindeki muhtarlar ile görüşerek, sorunları dinleyen Başkan Yıldırım, vatandaşlarla da görüştü. İlçedeki birçok muhtarın katıldığı görüşmede talepler tek tek Yıldırım'a iletildi. Başkan Yıldırım, gelen talepleri ilgili birimlere aktardı. 2023'te yapılacak seçimlerin önemine işaret eden Başkan Yıldırım, vatandaşlardan da destek istedi.

Kaynak: İHA

Osmaneli, Hisarcık, Bilecik, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Başkan Yıldırım, muhtarların taleplerini dinledi - Son Dakika

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