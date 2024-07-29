Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Özel Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu İddialarını Yalanladı - Son Dakika
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Politika

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Özel Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu İddialarını Yalanladı

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Özel Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu İddialarını Yalanladı

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Özel Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu ile ilgili kapatılma iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

29.07.2024 17:40  Güncelleme: 17:41
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Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Özel Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu ile ilgili kapatılma iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Yılmaz, "Yüzde 100 başarı oranına sahip bir kursu neden kapatayım?" diyerek asılsız iddialara tepki gösterdi.

Şehitkamil Belediyesi tarafından Özel Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu kapsamında POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi), PMYO (Polis Meslek Yüksekokulu), BESYO (Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu), SBF (Spor Bilimleri Fakültesi), MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi), ASEM (Astsubay Eğitim Merkezi), SUEM (Subay Eğitim Merkezi), spor lisesi ve bekçilik sınavlarına hazırlık kursu devam ediyor.

Başarı oranı yüzde 100 olan kursta eğitim gören 371 öğrenciyi temsilen 8 öğrenci, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ı makamında ziyaret ederek, sağlanan imkan dolayısıyla teşekkür ettiler. Ziyaret esnasında öğrenciler, kursun kapatılacağına dair duyumlar aldıklarını ifade ettiler. Başkan Yılmaz, kursun kapatılacağına dair dedikodulara ilişkin net bir açıklama yaptı ve bu tür söylentilerin toplumda ayrıştırma çabalarının bir parçası olduğunu anlattı.

"Bu kursu kapatacak kadar vicdansız değiliz"

Özel Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu'nun kapatılmasına dair çıkan dedikoduların kesinlikle asılsız olduğunu dile getiren Başkan Yılmaz, bu tür söylentilere inanılmaması gerektiğinin altını çizdi. Yılmaz, "Benim, gençlerle ve onların geleceğiyle ilgili ne problemim olabilir ki? Ne kadar güzel, faydalı bir şey var burada. Bu konuda biz daha fazla alan açmamız lazımken, bu kursu neden kapatayım? Bu kursu kapatacak kadar vicdansız değiliz. Biz, her zaman gençlerimizin yanındayız. Yüzde 100 başarı oranına sahip bir kursu neden kapatayım? Böyle bir konu hiçbir şekilde konuşulmadı. Bu koltuklar gelip geçici yerler. Önemli olan sizler bir meslek sahibi olduğunuzda, 'Bu adam da buna vesile oldu.' diyebilmenizdir, mutluluk budur" dedi.

"Bizden duymadığınız hiçbir şeye inanmayın"

Toplumdan ayrıştırılma çabalarına karşı halkı bir olmaya ve birlikte hareket etmeye çağıran Başkan Yılmaz, belediye olarak her zaman vatandaşın yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Yılmaz, "Lütfen, bizden duymadığınız hiçbir şeye inanmayın, bize sorun" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Umut Yılmaz, Şehitkamil, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Özel Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu İddialarını Yalanladı - Son Dakika


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