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Başkan Yılmaz, Türkiye'nin en başarılı 3'üncü ilçe belediye başkanı seçildi - Son Dakika

Başkan Yılmaz, Türkiye'nin en başarılı 3'üncü ilçe belediye başkanı seçildi

08.02.2022 12:42
Başkan Yılmaz, Türkiye'nin en başarılı 3'üncü ilçe belediye başkanı seçildi

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Türkiye genelinde gerçekleştirilen "En Başarılı 20 Büyükşehir İlçe Belediye Başkanı" anketinde halkın teveccühü ile en başarılı 3'üncü belediye başkanı seçildi.

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Türkiye genelinde gerçekleştirilen "En Başarılı 20 Büyükşehir İlçe Belediye Başkanı" anketinde halkın teveccühü ile en başarılı 3'üncü belediye başkanı seçildi.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçe belediyelerin hizmetlerini değerlendirmek ve vatandaş memnuniyetini belirlemek amacıyla Avrasya Araştırma Şirketi tarafından yapılan anket sonucunda Başkan Yılmaz, yüzde 62,3 oranla Türkiye'de 3'üncü sırada yer aldı. Başkan Yılmaz, 20 büyükşehir ve bunlara bağlı yerleşim yerlerinde SMS Online mülakat yöntemiyle yapılan ve toplamda 225 bin verinin işlendiği ankette, Mersin'den sıralamaya giren tek belediye başkanı oldu.

23 Ocak ile 4 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılan araştırmada; vatandaşlara "Son 3 yılı değerlendirdiğinizde, belediye başkanınızı başarılı buluyor musunuz?" sorusu soruldu. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan imara, spordan turizme, kültürel mirastan tarıma ve istihdama kadar birçok proje ve çalışmalayla "Çevik ve Sosyal Belediyeciliğin" en güzel örneğinin sergilendiği Toroslar ilçesinin Belediye Başkanı Yılmaz da halkın teveccühü ile en başarılı belediye başkanı sıralamasında üstlerde yer almayı başardı.

"Toroslarımız hizmetin en iyisine layık"

Kendisini başarılı bulan tüm hemşehrilerine teşekkür eden Başkan Yılmaz, "Sizlerden aldığımız güçle Toroslarımız için daima daha iyisini, daha güzelini yapacak; görevimizi layıkıyla yerine getirmeye devam edeceğiz" dedi.

Göreve geldiği günden bugüne kadar Mersin'e kazandırdığı eserler ve ortaya koyduğu projelerle Türkiye'de ilklere de imza atan Başkan Yılmaz, "Türkiye genelinde yapılan araştırmada en başarılı 3'üncü belediye başkanı seçildim. Hemşehrilerimizin teveccühü, bizlerin ne kadar doğru işler ortaya koyduğumuzun da ispatıdır. Biz, büyük bir aileyiz. Bu gurur hepimizin. Halkımızın huzuru ve mutluluğu için gece gündüz canla başla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Başkan Yılmaz, Türkiye'nin en başarılı 3'üncü ilçe belediye başkanı seçildi
Başkan Yılmaz, Türkiye'nin en başarılı 3'üncü ilçe belediye başkanı seçildi

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Toroslar, Hisarcık, Türkiye, Mersin, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Yılmaz, Türkiye'nin en başarılı 3'üncü ilçe belediye başkanı seçildi - Son Dakika


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