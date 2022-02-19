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Başkan Yücel etüt merkezinde öğrencilerle buluştu - Son Dakika

Başkan Yücel etüt merkezinde öğrencilerle buluştu

19.02.2022 18:08
Başkan Yücel etüt merkezinde öğrencilerle buluştu

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 'Kariyer Günleri' kapsamında Alanya Belediyesi Fahri Gürses Etüt ve Destek Eğitim Kurs Merkezi'ne konuk oldu.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 'Kariyer Günleri' kapsamında Alanya Belediyesi Fahri Gürses Etüt ve Destek Eğitim Kurs Merkezi'ne konuk oldu. Kişisel kariyeri hakkında anekdotlar veren Başkan Yücel, ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Fahri Gürses Etüt ve Destek Eğitim Kurs Merkezi'nin düzenlediği 'Kariyer Günleri'nin konuğu oldu. Başkan Yücel mezun grubu, 11 ve 12'nci sınıfların katıldığı söyleşide öğrencilerin sorularını yanıtlayarak kariyer planlamalarında dikkat etmeleri gereken hususlara değindi.

Öğrenciler sordu Başkan Yücel cevapladı

Alanya Belediyesi Fahri Gürses Etüt ve Destek Eğitim Merkezi'nde eğitim gören öğrenciler, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e sorular yöneltirken Alanya'ya kazandırılacak hizmetler konusunda da fikirlerini iletti. Başkan Yücel öğrencilerin sorularını tek tek yanıtlarken kişisel kariyer gelişimi ve Alanya'ya kazandırılacak mega projeler hakkında da bilgiler verdi.

"Her birinize başarılarla dolu bir gelecek diliyorum"

Etüt Merkezi'ni öğrencilerin kaliteli bir eğitim alabilmeleri için 4 Ekim 2021'de hayata geçirdiklerini vurgulayan Başkan Yücel; "Alanya Belediyesi olarak eğitimin her zaman destekçisi olduk. Sosyal Belediyecilik anlayışımızla okullar, yurtlar, kreşler yaptırdık. Son olarak da bu çatı altında daha kaliteli eğitim almanız için bu Etüt merkezini hayata geçirdik. Bu güzel söyleşiden büyük keyif aldım. Samimi sorularınız ve Alanya'mızın geleceği adına verdiğiniz güzel fikirler için teşekkür ediyor, her birinize başarılarla dolu güzel bir gelecek diliyorum" dedi.

Kariyer Günleri söyleşisinin ardından Başkan Yücel öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekilirken etüt merkezi bahçesinde öğrencilerle öğle yemeği yiyerek sohbet etti. - ANTALYA

Başkan Yücel etüt merkezinde öğrencilerle buluştu
Başkan Yücel etüt merkezinde öğrencilerle buluştu
Başkan Yücel etüt merkezinde öğrencilerle buluştu
Başkan Yücel etüt merkezinde öğrencilerle buluştu
Başkan Yücel etüt merkezinde öğrencilerle buluştu

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Alanya Belediyesi, Adem Murat Yücel, Alanya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Yücel etüt merkezinde öğrencilerle buluştu - Son Dakika


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