Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Kula'yı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Politika

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Kula'yı Ziyaret Etti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Kula\'yı Ziyaret Etti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Kula'ya gerçekleştirdiği ziyarette Jeotermal Kaynaklı Teknolojik Sera'yı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ayrıca Jeopark Belediyeler Birliği toplantısına katılan Başkan Zeyrek, mahalle muhtarlarıyla da bir araya geldi.

02.05.2024 19:34  Güncelleme: 20:00
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Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Kula'ya gelen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Jeotermal Kaynaklı Teknolojik Sera'yı ziyaret ederek yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Jeopark Belediyeler Birliği toplantısına da katılan Başkan Zeyrek, ilçedeki son programında mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

31 Mart 2024 mahalli idareler yerel seçimlerini kazandıktan sonra ilk kez Kula'yı ziyaret eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, ilk olarak Kula Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanı'nda Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, beraberindeki heyet ve belediye personelleri tarafından karşılanmasının ardından Başkan Dönmez'i ziyaret etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin tüm ilçelere eşit bir şekilde hizmet edeceğini dile getiren Başkan Dönmez, birim sorumluları ile görüşüp ilçenin en acil ihtiyaçlarının bir an önce belirlenmesi ve en kısa sürede bu ihtiyaçların giderilmesi gerektiğini söyledi. Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez ile de ilçenin sorunları hakkında görüş alışverişinde bulunan Başkan Zeyrek, ülke genelinde en ulaşılabilir bir büyükşehir belediye başkanı olacağını ve her zaman halkın içinde olacağının sözünü verdi. Başkan Zeyrek, belediye ziyaretinin ardından beraberindeki heyet ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Zafer Kalkınma Ajansı ve Kula Belediyesi işbirliğinde kurulan Jeotermal Kaynaklı Teknolojik Sera'yı ziyaret edip yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı. 120 milyon lirayı aşkın bölgenin en büyük yatırımlarından biri olan bu sera ile ilçe halkının istihdam edilmesinin yanı sıra üretime ve ülke ekonomisine büyük katkılar yapılacağının altını çizen Başkan Zeyrek, serada yürütülen çalışmaların yakın takipçisi olacağını söyledi.

Başkan Zeyrek, Jeopark Belediyeler Birliği Başkanı olarak seçildi

Jeotermal Kaynaklı Teknolojik Sera'yı ziyaret eden Başkan Zayrek, daha sonra Kula Belediyesi Ek Hizmet Binası Toplantı Salonu'nda düzenlenen Jeopark Belediye Birliği Toplantısına katıldı. Burada yapılan toplantıda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Jeopark Belediyeler Birliği'nin yeni Başkanı olarak seçilirken, başkan vekilliklerine Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez ve Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu seçildi. Birlik meclis üyeleri, plan bütçe ve komisyon üyeleri ve ilgili üyeliklerin de seçiminin yapıldığı toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesiyle son buldu.

Başkan Zeyrek, Kula'daki son programında ilçenin tüm mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya muhtarlara hayırlı olsun dileklerini ileterek başlayan Başkan Zeyrek, 5 yıllık görev sürecinde ilçeler ve mahallelerinde yapmayı hedeflediği projelerini anlattı. Mahalle muhtarlarının sorularını da tek tek yanıtlayan Başkan Zeyrek, muhtarların kendisine ilettiği sorunları tek tek not alarak en kısa sürede çözüme kavuşturma sözünü verdi. Yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından Başkan Zeyrek tüm mahalle muhtarlarına çalışmalarında başarılar dileyerek Kula'dan ayrıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Kula'yı Ziyaret Etti - Son Dakika

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