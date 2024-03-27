Başkan Zolan, Acıpayam\'da vatandaşlarla buluştu

Politika

Acıpayam ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ilçenin güzelliğine güzellik katmaya devam edeceklerini belirterek, "Bugüne kadar el ele gönül gönüle hizmet destanları yazdık" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ilçe ziyaretleri kapsamında Acıpayam'da hemşehrileriyle buluştu. İlk olarak Acıpayam ilçesinin Alcı Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Zolan, daha sonra Gölcük, Akşar, Kelekci ve Eskiköy Mahallesi sakinleriyle buluştu. Son olarak Acıpayam ilçe merkezinde esnafı da ziyaret edip pazaryerinde hemşehrileriyle dertleşen Başkan Zolan, vatandaşların ramazanını tebrik etti. Göreve geldiklerinde, "Büyükşehir ile birlikte kimsenin ayağı toza çamura değmeyecek" dediklerini hatırlatan Başkan Zolan, altyapıdan üstyapıya, sosyal ve kültürel tesislerden cenaze ve itfaiye hizmetlerine güzeller güzeli Acıpayam ilçesi için ilk günkü aşkla gece gündüz gayret ettiklerini söyledi.

Denizli'nin 19 ilçesi 616 mahallesi için seferber olduklarını kaydeden Başkan Zolan, "İnşallah Acıpayam'a hizmet etmeye devam edeceğiz. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Destek veren tüm hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. İnşallah birlik ve beraberlik içinde yolumuza devam edelim. Bir ve beraber olduğumuz sürece aşamayacağımız engel varamayacağımız hedef yoktur. Bugüne kadar yaptığımız işler ortada. Vatandaşlarımızın teveccühü ile aynı anlayış ve heyecanla yolumuza devam etmek istiyoruz. Bugüne kadar el ele gönül gönüle hizmet destanları yazdık. Yeter mi, tabi ki yetmez. Daha yapacak işlerimiz, gerçekleştireceğimiz hayallerimiz var" dedi. - DENİZLİ